Quadrimestre d'oro per "Destinazione Orvieto": 1200 camminatori per un indotto economico di 290.000 euro

economia

"Da gennaio ad oggi i due Cammini di trekking, quello dell'Intrepido Larth e quello del Miracolo del Corpus Domini, hanno fatto registrare circa 1.200 presenze, generando un indotto economico a favore delle aziende del territorio di circa 290.000 euro". Queste le stime di "Destinazione Orvieto", il circuito formato da 140 aziende umbre e laziali, a quattro mesi dalla presentazione del piano di marketing territoriale. "Il calcolo dell’indotto - spiegano - deriva dal costo medio sostenuto da un camminatore moltiplicato per il numero delle credenziali e dei testimonium che vengono ritirati anche se non tutti i camminatori in realtà acquistano i due prodotti, motivo per il quale si tratta sempre di una stima al ribasso rispetto ai numeri reali.



Il turismo lento che rappresenta la base da cui è partito il progetto si conferma un asse portante per il turismo locale e l'ambizione iniziale di trasformare Orvieto in una delle città di riferimento del trekking italiano è diventata realtà. Sempre più intenso anche il rapporto con i tour operator italiani e con i due che sul territorio sono maggiormente focalizzati sui pacchetti di Destinazione Orvieto. Un successo innegabile per il primo progetto di promozione turistica mai realizzato nell'Orvietano e attuato esclusivamente con capitali privati senza il coinvolgimento delle istituzioni.



Un vero boom certificato anche dai social. Il solo account Instagram del Cammino dell'Intrepido Larth, infatti, ha registrato nell'ultimo mese 224.000 visualizzazioni con una crescita del 115% rispetto al mese precedente. Nel frattempo, si amplia la rete commerciale delle aziende che vendono i prodotti distribuiti da Destinazione Orvieto in collaborazione con imprese del territorio, come ad esempio i vini de "L'Intrepido" e de "Il Guerriero". Le due etichette sono ad oggi disponibili in oltre 25 punti vendite tra Lazio ed Umbria. Allo stesso modo continua ad avere ottimi riscontri il "Panino di Larth", realizzato con ingredienti amati dagli etruschi. Il mese di maggio segnerà l'avvio anche di importanti novità. Tra queste l'accordo con nuove aziende e il debutto di un ambizioso progetto di cicloturismo che punta a replicare su scala nazionale ed internazionale il notevole successo del trekking, con l'obiettivo di inserire stabilmente Orvieto anche nei circuiti del turismo su due ruote.



Un settore che, secondo uno studio nazionale di UnionCamere, nel 2025 ha fatto 49 milioni di presenze nel nostro paese con un impatto economico di 4,6 miliardi di euro. Contemporaneamente, Destinazione Orvieto ha avviato una proficua collaborazione con il Comitato Cittadino dei Quartieri di Orvieto nel contesto di "Orvieto in Fiore" da cui scaturirà la mostra mercato di piante e fiori ad ingresso libero di sabato 23 e domenica 24 maggio in Piazza della Repubblica che punta a fare di Orvieto una delle più importanti tappe nazionali nel circuito delle mostre mercato di settore.