"Ora anche il comparto agricolo e ittico dell'Umbria può accedere ai benefici della Zes"

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Grazie all'aggiornamento dei modelli dell’Agenzia delle Entrate, anche il comparto agricolo e ittico dell’Umbria e delle Marche può ora accedere ai benefici della Zes (Zona economica speciale) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026. È stata la stessa Agenzia delle Entrate, in raccordo con i Ministeri competenti, a predisporre l’aggiornamento dei modelli per le comunicazioni preventive, consentendo alle imprese dell’Umbria e delle Marche di presentare la domanda per la fruizione del credito. Le criticità emerse nelle scorse settimane sono state risolte in via amministrativa, assicurando certezza alle imprese interessate senza la necessità di ulteriori interventi normativi e fornendo una risposta concreta alle esigenze del territorio e del sistema produttivo del settore primario.

"Finalmente le aziende agricole umbre possono accedere a uno strumento concreto a favore di investimenti e competitività. L’integrazione amministrativa dei modelli di comunicazione preventiva sblocca finalmente le agevolazioni per un settore vitale della nostra economia regionale - sottolinea con soddisfazione l’assessora regionale alle Politiche Agricole, Simona Meloni -. Le imprese agricole dell’Umbria possono ora presentare ufficialmente la domanda per il credito d'imposta previsto dalla Zes unica”.

Anche per la presidente della Regione Stefania Proietti “si tratta di un importante passo avanti che porterà a benefici per un ambito produttivo della nostra Umbria. La Zes, come sappiamo, è un’opportunità propulsiva per lo sviluppo dell’economia che semplifica la burocrazia (autorizzazioni in 2 mesi). Siamo al lavoro per rivedere la ‘zonizzazione’ attuale puntando a un’estensione omogenea dell’intero territorio regionale e abbiamo costituito una Struttura di missione per monitorare i progetti di investimento”. Martedì 14 aprile, al Teatro Caio Melisso di Spoleto dalle 17 in poi, intanto, si svolgerà l’evento “Zes unica per l’Umbria e le Marche”.