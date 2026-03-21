"A Orvieto c'è chi osa", la rivoluzione concreta di Destinazione Orvieto

economia

di A.P.

Una ricchezza prodotta per il territorio pari a circa mezzo milione di euro l’anno, una capacità di mettere in campo progetti vincenti con un’intensità e con tempi rarissimi da queste parti. Il tutto realizzato con investimenti privati e in un clima di estraneità, per non dire talvolta di ostilità, da parte del mondo politico. È il piccolo grande miracolo fatto di coraggio, intuizione e metodo che sta mostrando l’organizzazione di Destinazione Orvieto (DO), iniziativa di promozione turistica e, nella sostanza, vero e proprio consorzio d’impresa.

Partita con la realizzazione di alcuni percorsi di trekking, DO si sta rapidamente estendendo ad altri e inediti settori imprenditoriali, distribuzione commerciale compresa. Le aziende associate crescono di settimana in settimana e i quattro promotori - Luca Sbarra, Emanuele Rossi, Antonella Cannas e Claudio Lattanzi - non hanno alcuna intenzione di fermarsi a prendere fiato. Nuovi progetti, infatti, sono prossimi alla concretizzazione.

I percorsi di turismo lento sostengono ormai un sistema economico che pesa in maniera crescente sull’economia locale, grazie a tremila presenze annue e a una filiera commerciale collegata alla vendita di numerosi prodotti e servizi. Ne parliamo con Claudio Lattanzi, che della poliedricità e della versatilità sembra aver fatto uno stile di vita, considerati i tanti progetti che lo vedono impegnato in prima persona e su fronti diversi.

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DO è un consorzio con quasi 120 aziende che sta macinando risultati nel campo della promozione turistica, ma che sta crescendo anche in altre direzioni. Un’idea nata dal nulla: qual è il segreto?

«Non ci sono segreti, ma metodo e coincidenze positive. Tra queste ultime inserisco senz’altro la mia fortuna personale di far parte di una squadra composta da persone di eccezionale valore, oltre che amici. Luca, Emanuele e l’instancabile Antonella sono tre persone che farebbero la differenza in ogni organizzazione. Il resto è fatto di coraggio, fiducia nelle proprie idee, tantissimo lavoro, predisposizione all’impegno relazionale e grande ambizione».

Parliamo di ambizione. È un valore o un disvalore? In questo luogo sembra quasi una parolaccia.

«Questo è un tema interessante, perché nel sistema culturale di questa città l’ambizione appare più che altro come una pulsione e un’attitudine da manifestare con pudore, per non dire con vergogna; meglio ancora, da dissimulare. Noi la pensiamo in maniera del tutto diversa. Abbiamo ambizioni sconfinate per Orvieto e per gli imprenditori che decidono di stare con noi. Sui motivi di questo habitus mentale, che porta molte persone ad accontentarsi, a volare basso e a ostentare modestia e gregarismo, svalutando il coraggio individuale, ci sarebbe molto da analizzare. La mia idea è che gli orvietani non siano ontologicamente privi di coraggio, ma che, più semplicemente, molte persone ambiziose siano costrette ad andarsene da un posto che non ha ancora saputo trovare fino in fondo la strada giusta verso lo sviluppo».

Mi faccia un esempio.

«Orvieto ha questa grande ricchezza del volontariato, ma quasi tutte le forme di impegno civile sono orientate alla conservazione dello status quo. Le associazioni che nascono qui hanno spesso un minimo comune denominatore rappresentato dai valori della tutela e della difesa dell’esistente. Si intende tutelare l’ambiente - anche con la deriva parossistica del dire no a tutto -, il sistema sociosanitario, la filantropia, le antiche tradizioni, la cultura locale. Tutte cose preziose e condivisibili. Ma siamo arrivati perfino a voler tutelare il silenzio. Se ci fai caso, non c’è quasi nessuno che scelga di impegnarsi per creare un nuovo modello economico, che ormai rappresenta invece una vera sfida generazionale per Orvieto. Noi abbiamo scelto di essere il salmone che risale il fiume controcorrente. Una mosca bianca che però si sta accorgendo, con piacere, che sono in molti a pensare che si debba uscire dal conservatorismo della semplice tutela e cominciare a coltivare il valore della crescita. È arrivato il momento di pensare seriamente al futuro e di imparare a ragionare in maniera rivoluzionaria, senza porsi limitazioni».

Come si spiega la freddezza del mondo politico?

«Non è una questione in cima ai nostri pensieri. Noi siamo imprenditori che fanno affidamento sulle proprie forze e sulla capacità di creare relazioni, messa alla prova ogni giorno. I risultati parlano chiaro. Non abbiamo bisogno dei politici e delle istituzioni, anche perché la prima istituzione sono i cittadini. Resta però abbastanza assurda una mancanza di dialogo che sarebbe utile a tutti e potrebbe attivare sinergie proficue. Se qualcuno ha dei problemi con noi, ci dispiace per lui. Noi, in ogni caso, siamo pronti a collaborare con tutti nell’interesse della comunità».

La vicenda di Destinazione Orvieto racconta una tensione molto contemporanea tra cultura della tutela e cultura della trasformazione. In controluce emerge il conflitto tra una comunità che teme di perdere sé stessa e una minoranza imprenditoriale che prova a reinventarne il destino. È proprio in questo attrito, tra conservazione e sviluppo, che si misura oggi la possibilità di un futuro diverso per Orvieto.