Desertificazione bancaria, passi avanti decisivi per il Protocollo d'Intesa tra Sindacati, Regione e Anci

economia

Si è tenuto mercoledì 18 marzo presso la sede della Regione Umbria un importante incontro volto a contrastare il crescente fenomeno della desertificazione bancaria sul territorio regionale. Al tavolo hanno partecipato i rappresentanti delle sigle sindacali del settore credito: First Cisl, Uilca, Fisac Cgil e Fabi, rappresentate dai rispettivi segretari regionali. Per la parte istituzionale, sono intervenuti il dottor Andrea Cernicchi (in rappresentanza dell'Assessorato allo Sviluppo Economico), il direttore generale del Settore Sviluppo Economico Adriano Bei e il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri.



Al centro del confronto, la proposta del Protocollo d’Intesa finalizzato a mitigare gli effetti negativi della chiusura degli sportelli. L’incontro, giudicato molto positivo da tutte le parti coinvolte, ha confermato la volontà comune di individuare strategie concrete che limitino il fenomeno e garantiscano la permanenza di presidi bancari, assicurando servizi al credito in maniera diffusa e capillare. Le parti hanno sottolineato come la carenza di filiali non sia solo un problema di comodità, ma una criticità sociale ed economica che impatta direttamente su famiglie e PMI.



Il vuoto lasciato dalle banche rischia di esporre la comunità umbra a fenomeni pericolosi come l'usura e le infiltrazioni malavitose, che proliferano dove i canali ufficiali del credito vengono meno. Il segretario generale regionale della First Cisl Roberto Contessa (nella foto) ha espresso soddisfazione per il dialogo avviato. "Auspichiamo un nuovo incontro - ha detto - per definire i dettagli tecnici del Protocollo".



"È urgente e necessario - come dichiarato da tutti i presenti - procedere alla firma del protocollo per passare alla fase operativa. La desertificazione bancaria è una piaga nazionale, ma colpisce l'Umbria con particolare durezza: dobbiamo agire subito per tutelare i cittadini e le imprese della nostra regione".