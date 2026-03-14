"AnticaMente Orvieto" si fa in tre. Appuntamento in Piazza della Repubblica

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Prende il via domenica 15 marzo il "trittico" di AnticaMente Orvieto, la mostra-mercato del piccolo antiquariato, collezionismo, vintage e modernariato che anima mensilmente da alcuni anni il centro storico ogni terza domenica del mese. Stavolta, però, AnticaMente si moltiplica e alla data tradizionale aggiunge quella di domenica 22 marzo e, a seguire, quella di domenica 5 aprile, coincidente con la Pasqua.



La scelta di rafforzare la presenza nella città del Duomo in questo inizio di primavera è arrivato sia dagli espositori, confermando come la piazza orvietana sia tra le più ambite, che dal Comune che patrocina la manifestazione che si svolge in Piazza della Repubblica, dalle 9 al tramonto, adeguandosi di volta in volta all'allungamento delle giornate.



La posizione della città permette da una parte di intercettare espositori oltre che dall'Umbria anche dalla bassa Toscana che dall'alto Lazio, dall'altra si rivela particolarmente felice vista la presenza turistica e quella di tanti visitatori di passaggio. Una trentina, in crescita di edizione in edizione, i banchi presenti con oggetti aventi come comune denominatore l'essere "cose di altri tempi".



"Orvieto - spiega l'organizzatore Mauro Giorgi, presidente dell'Associazione Culturale 'InDivenire' - è una delle quattro piazze dell'Umbria toccate ogni mese dalla manifestazione, le altre sono Todi, Perugia e Foligno, e tra quelle che denotano una maggiore vivacità in termini di rotazione degli espositori ma anche di visitatori, oltre agli appassionati abituali del genere".