Le banche del Gruppo Mcc aderiscono al protocollo d'intesa Zes-Abi per le imprese che investono nel Mezzogiorno

economia

Mediocredito Centrale, BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno sottoscritto il protocollo d’intesa siglato tra la Struttura di Missione Zes e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) che mira a facilitare l’accesso al credito per le imprese che investono all’interno della Zes Unica per il Mezzogiorno. L’accordo rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento del tessuto produttivo del Sud Italia, favorendo condizioni finanziarie più competitive e strumenti di sostegno calibrati sulle esigenze delle aziende che intendono realizzare i loro progetti in queste aree.

Con l’adesione al Protocollo, le banche del Gruppo Mediocredito Centrale si impegnano a supportare la crescita e gli investimenti delle imprese nel Mezzogiorno e nelle Regioni Marche e Umbria, attraverso l’offerta di strumenti finanziari innovativi e servizi di consulenza specializzata, avvalendosi anche di una consolidata esperienza nella promozione di sinergie tra agevolazione pubbliche e credito bancario. L’obiettivo è accompagnare le aziende presenti nelle aree della Zes Unica lungo tutte le fasi del ciclo di investimento, dalla pianificazione strategica alla realizzazione dei progetti, favorendo processi di innovazione, digitalizzazione e transizione sostenibile.

Nel dettaglio, un’attenzione speciale sarà dedicata alle realtà che operano in settori strategici come, ad esempio, l’agroalimentare e l’agroindustria, il turismo, l’Ict, l’automotive, il Made in Italy di qualità, il biotech, l’aerospazio. Attraverso l’iniziativa, il Gruppo Mcc intende dare il proprio contributo al rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale dei territori interessati dal protocollo, promuovendo occupazione qualificata, attrazione di nuovi capitali, sviluppo sostenibile e potenziamento della competitività. Allo stesso tempo, attraverso l’intesa e la collaborazione tra sistema bancario e istituzioni, sarà possibile generare valore duraturo per il territorio e le comunità locali.