È Sergio Cardinali il nuovo presidente di ASM Terni

economia

Sergio Cardinali è il nuovo presidente di ASM Terni. La nomina, è stata deliberata dal Consiglio d'Amministrazione di lunedì 23 febbraio, su designazione del Comune di Terni, con immediato insediamento del neo-presidente alla guida del CdA. Cardinali subentra a Gabriele Ghione, al quale ASM Terni rivolge un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto nel corso del mandato, terminato in anticipo per entrare nella Giunta del Comune di Terni, incarico per il quale gli facciamo i migliori auguri.



Già assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Terni, Cardinali vanta una consolidata esperienza nel settore della distribuzione elettrica e una profonda conoscenza delle dinamiche aziendali, del territorio e dello stakeholder engagement. La sua nomina rappresenta un segnale di continuità e attenzione verso le sfide strategiche che attendono l’azienda, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi pubblici locali, all’innovazione e alla sostenibilità.

"Sono profondamente legato ad ASM – ha dichiarato il neo-presidente – e a ciò che rappresenta per la città. Per me questa nomina rappresenta la chiusura di un cerchio e il coronamento di un percorso avviato anni fa in ambito sindacale e continuato poi durante il mio incarico in giunta. Ritengo che ASM possa e debba essere sempre più un punto di riferimento per lo sviluppo economico del territorio. Metterò a disposizione dell’azienda tutta la mia esperienza per proseguire il percorso già avviato e, allo stesso tempo, gettare basi solide per il futuro".