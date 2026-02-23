Al via i lavori del progetto "Polis" nell'Ufficio Postale di Acquasparta
Poste Italiane comunica che l'Ufficio Postale di Via Cesare Battisti 2, ad Acquasparta, da mercoledì 25 febbraio sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di "Polis", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini Acquasparta la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l'Ufficio Postale di Casteltodino in Piazza Plebiscito 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.