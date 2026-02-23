Al via i lavori del progetto "Polis" nell'Ufficio Postale di Acquasparta

economia

Poste Italiane comunica che l'Ufficio Postale di Via Cesare Battisti 2, ad Acquasparta, da mercoledì 25 febbraio sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di "Polis", il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini Acquasparta la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l'Ufficio Postale di Casteltodino in Piazza Plebiscito 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino le 12.45.