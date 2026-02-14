Uilm a congresso, il segretario generale Lucchetti: "Meno ideologia e più concretezza"

economia

Si sono concluse le assemblee per il 20° Congresso provinciale Uil di Terni con una partecipazione altissima da parte dei nostri iscritti e simpatizzanti e con la capillare modalità che ha visto coinvolte più di 30 aziende e oltre 1000 lavoratori intervenuti. I temi che si sono affrontati sono quelli delle tesi congressuali Uil, con un focus particolare sulle questioni inerenti il territorio della provincia ternana.

“Un territorio - ha evidenziato Simone Lucchetti, segretario generale della Uilm di Terni - in chiara difficoltà che paga scelte di politica generale, a volte ideologiche, che non danno risposte in termini di prospettiva industriale e sociale. Politiche industriali, transizione ecologica, decarbonizzazione, mercato del lavoro, qualità del lavoro, innovazione e ricerca sono temi cari al territorio che hanno sollevato una discussione ampia ed approfondita e che sono stati condivisi da tutti i lavoratori intervenuti”.

“La Uilm di Terni - ha aggiunto - crede che il pragmatismo e la seria concretezza nell’affrontare le questioni possa avere risultati importanti in termini di risoluzione di problemi che a volte vengono utilizzati da qualcuno in maniera ideologica e strumentale. Stare sempre al centro delle discussioni senza mai arretrare e fare tesoro delle discussioni e del confronto con i lavoratori che rappresentiamo devono essere il mantra che ci ha contraddistinto e che ci deve illuminare per i prossimi anni. 'Meno ideologia e più concretezza' sarà lo slogan del 20° Congresso Uilm condiviso da tutti i lavoratori che nella giornata di giovedì 5 marzo vedrà dettare le linee programmatiche dei prossimi quattro anni, sempre in continuità con quello che siamo".