La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto presenta l'attività erogativa

economia

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto ha illustrato venerdì 30 gennaio nell'Auditorium "Gioacchino Messina" di Palazzo Coelli i nuovi bandi relativi all'età erogativa. Nutrita la partecipazione delle tante realtà associative del territorio che, spesso, possono contare sull'ente come principale sostegno economico per portare avanti le proprie attività. "Cambiàti per cambiare", lo slogan scelto per sottolineare che la nuova fase dell’attività erogativa nasce con l’obiettivo di rinnovarsi e sperimentare percorsi diversi.

"Per il prossimo triennio, grazie anche a una gestione positiva del patrimonio - ha sottolineato il presidente, Libero Mario Mari - siamo riusciti a incrementare le risorse disponibili". Il Piano finanziario per il periodo 2026-2028 prevede uno stanziamento complessivo pari a 1.950.000 euro, in crescita rispetto alla cifra di 1.800.000 euro del triennio precedente. Nel dettaglio, sono previsti 620.000 euro per il 2026, 650.000 euro per il 2027 e 680.000 per il 2028, mentre nel 2025 i contributi assegnati avevano raggiunto circa 695.000 euro.

Ad illustrare la struttura dei bandi, già attivi, la vicepresidente Francesca Picciaia, affiancata dal segretario generale Marco Starna e dal consigliere Sandro Carlo Fagiolino. L’attività erogativa sarà articolata in quattro strumenti principali: due bandi dedicati agli eventi, uno per le attività istituzionali e uno riservato ai progetti, stanziando per il 2026 304.000 euro.

Pubblicità

Per quanto riguarda gli eventi, la Fondazione Cro ha scelto di suddividere l’erogazione in due finestre temporali. La prima coprirà le iniziative in programma dal 1° maggio al 31 ottobre, con una dotazione di 55.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo e la valutazione avverrà il 13 aprile. La seconda finestra riguarderà il periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 30 aprile 2027, con uno stanziamento di 45.000 euro. La pubblicazione è prevista per il 1° giugno, la scadenza per il 15 settembre e la valutazione per il 12 ottobre.

Il bando destinato alle attività istituzionali mette a disposizione 84.000 euro, scadrà il 30 settembre e verrà valutato il 31 ottobre. Per quanto riguarda invece il bando progetti, la disponibilità complessiva ammonta a 120.000 euro, con termine di presentazione fissato al 15 aprile e valutazione prevista per il 31 maggio.

Le informazioni complete su criteri di accesso, modalità di partecipazione e procedure di presentazione delle domande saranno consultabili a breve sul sito www.fondazioneorvieto.it oppure direttamente presso la Segreteria di Palazzo Coelli, in Piazza Febei 3.