"Destinazione Orvieto" sfida l'inverno e punta a cambiare il ritmo della città

Aumentare i flussi turistici, incrementare la permanenza media, destagionalizzare le presenze. È la tripla sfida al centro di "Destinazione Orvieto", il progetto di valorizzazione territoriale e turistica presentato, come annunciato, nel pomeriggio di sabato 24 gennaio a Palazzo Bisenzi. A lanciarlo è stato il giornalista Claudio Lattanzi, che ha condiviso e costruito l'iniziativa con Luca Sbarra, Emanuele Rossi, Antonella Cannas e con una comunità di addetti ai lavori e giovani professionisti.



L'idea guida è quella di spostare l’asse dalla visita mordi e fuggi ad una permanenza più lunga e distribuita lungo l’anno, trasformando i mesi meno frequentati in un tempo "abitabile" e produttivo. La strategia dichiarata passa attraverso filiera d’impresa, turismo lento, racconto coordinato e una presenza strutturata sui social, rivolta al mercato nazionale e internazionale, con l’ambizione di consolidare Orvieto come una delle capitali italiane dello slow tourism.

Nel corso dell’incontro, idealmente dedicato alla figura di Domenico Masnada, per lunghi anni responsabile dell’ufficio turistico e animatore instancabile del settore, sono stati presentati otto itinerari di trekking, accessibili anche a un pubblico non specialistico. Accanto ai percorsi, i promotori hanno illustrato un piano di marketing articolato in sette punti, proposto come base di lavoro e dichiaratamente aperto a integrazioni e modifiche, anche alla luce delle proposte degli operatori.

Un ulteriore tassello riguarda la comunicazione: “Destinazione Orvieto” sarà anche una rivistadedicata al turismo e alla promozione delle aziende aderenti al circuito – già novanta, secondo quanto riferito – con l’obiettivo di rendere l’azione di rilancio un impianto stabile, e non un’iniziativa episodica. È stato inoltre annunciato il primo pacchetto integrato pensato per attrarre visitatori nei periodi di minore afflusso.

Il passaggio più significativo, però, è arrivato sul piano economico. Lattanzi ha messo sul tavolo un dato secco: "L’indotto del Cammino dell’Intrepido Larth è di 482.000 euro". Un numero che, al di là delle valutazioni tecniche, restituisce un messaggio chiaro: il turismo lento produce ricaduteconcrete, diffuse e trasversali, tra ospitalità, ristorazione, servizi, commercio e promozione delle produzioni locali.

Subito dopo, è lo stesso Lattanzi a porre la domanda che sposta la discussione dalla percezione alla necessità di stimare: "Quanto indotto genera Umbria Jazz Winter?". E incalza: "Possibile che non esista – o non sia resa disponibile – una valutazione pubblica, verificabile e condivisa su uno degli eventi simbolo della stagione cittadina?". La misurazione degli impatti non è un dettaglio, ma la condizione per programmare con serietà.

Da qui la dichiarazione più netta, che lega la destagionalizzazione alla qualità della vita civica: "La destagionalizzazione è un obiettivo non solo per il turismo, ma per la vita dell’intera comunità. Non è possibile che, dopo che si sono spente le luci di Umbria Jazz e se n’è andato Carlo Pagnotta con il suo bellissimo teatrino colorato, la nostra comunità sia destinata a un oblio civile e civico che mette tristezza. Non è un destino a cui dobbiamo essere condannati, con un coprifuoco alle cinque del pomeriggio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Dobbiamo entrare nella consapevolezza che il destino dipende da noi: è la comunità orvietana che deve risorgere e sfidare con coraggio il futuro".

Anche la scelta simbolica della mascotte si inserisce in questa impostazione. "Destinazione Orvieto" ha adottato la lumaca, richiamando la tradizione della Lumachella, diventata anche Presidio Slow Food, e presentando – oltre a gadget e materiali editoriali – la prima versione conosciuta della lumachella dolce, proposta oggi in degustazione. La mascotte ufficiale è una lumaca di stoffa, realizzata dalla cooperativa sociale Mir, a sottolineare un’idea di azione strutturata capace di tenere insieme identità, territorio e dimensione sociale.

La scommessa, dunque, non riguarda soltanto i numeri del turismo: riguarda la continuità del tessuto urbano e la sua capacità di restare vivo anche quando i riflettori si spengono. "Destinazione Orvieto" si presenta come un tentativo di costruire un’economia della permanenza e, insieme, un orizzonte di responsabilità collettiva: misurare, programmare, coordinare. Perché l’inverno non diventi una resa, ma una stagione da abitare.





