Irpef 2026: due umbri su tre non pagheranno addizionale, detassazione fino a 28.000 euro e sgravio fino a 50.000

economia

"A seguito della manovra fiscale due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti". Lo ribadisce la Regione Umbria facendo chiarezza rispetto a ricostruzioni non corrette circolate negli ultimi giorni. A proposito dei reali effetti della rimodulazione dell’addizionale Irpef, la Regione chiarisce che la detassazione regionale per i redditi da 0 a 28.000 euro e lo sgravio di 150 euro per i redditi fino a 50.000 euro – a cui si aggiunge la riduzione di due punti percentuali dell’aliquota Irpef nazionale (dal 35% al 33%) – determinano diminuzioni significative dell’imposta sui primi due scaglioni di reddito e modesti scostamenti sul terzo scaglione.

Eventuali disallineamenti percepiti da alcuni contribuenti sul "netto" mensile in busta paga o pensione, possono dipendere, come sta avvenendo anche in altre regioni, dai tempi tecnici di aggiornamento dei sistemi di elaborazione stipendiali e pensionistici. Una volta completati gli adeguamenti, gli importi saranno riallineati tramite conguagli e ricondotti alla corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

VARIAZIONI IRPEF UMBRIA

Pubblicità

Nella fascia fino a 28.000 euro rientrano i due terzi dei contribuenti: 111.056 persone tra 0 e 15.000 euro (21,8%) e 227.453 persone tra 15 e 28.000 euro (44,7%). In queste due fasce l’andamento è complessivamente favorevole e progressivo. A titolo esemplificativo: a 20.000 –20 euro, a 22.000 –27 euro, a 25.000 –39 euro, a 26.000 –43 euro e a 28.000 –51 euro annui.

Nella fascia da 28.000 a 50.000 euro di imponibile, l’effetto si presenta in equilibrio e, nel complesso, contenuto: lo sgravio regionale di 150 euro e la riduzione dell’aliquota nazionale riducono gli scostamenti. Le simulazioni riportano +9 euro mensili a 30.000 euro, +4 euro mensili a 40.000, un euro in più di Irpef mensile a 45.000; mentre a 50.000 euro la variazione stimata torna negativa con meno un euro al mese.

Per i redditi superiori a 50.000 euro, con 35.564 persone (7%), le stime evidenziano incrementi annui all'aumentare dell’imponibile: 19 euro mensili a 55.000 euro, 33 euro mensili a 65.000, 46 euro mensili a 75.000, 53 euro mensili a 80.000 fino a 81 euro mensili a 100.000 euro. La stima dell’effetto mensile è calcolata su undici mensilità.