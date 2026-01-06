A bando l'assegnazione di sette posteggi nel mercato settimanale
Il Comune di Acquapendente, a seguito di una riorganizzazione del commercio su area pubblica approvata con delibera del Consiglio Comunale di martedì 23 dicembre, ha apportato alcune modifiche al relativo regolamento, con l’obiettivo di migliorare e valorizzare l’area mercatale del mercato settimanale del venerdì.
In questo contesto è stato emanato un avviso pubblico finalizzato all’occupazione dei posteggi attualmente non assegnati, che risultano essere in totale sette. Il bando è stato successivamente pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) del 30 dicembre. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino a mercoledì 28 gennaio.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione del commercio su area pubblica portato avanti dall’amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha visto una completa riorganizzazione delle Fiere dei Campanelli, di Mezzomaggio e di Sant’Ermete, per le quali sono in uscita specifici bandi.
Particolare attenzione continua a essere riservata al mercato settimanale del venerdì, appuntamento di rilievo per il centro storico, capace di attrarre sia gli aquesiani, da sempre abituati a rifornirsi presso alcuni banchi di fiducia, sia cittadini provenienti dai comuni limitrofi, grazie alla varietà dell’offerta commerciale.
