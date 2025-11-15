Ultime due date per il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo

economia

Ultimi due appuntamenti del 2025 ad Orvieto per AnticaMente, la mostra-mercato di antiquariato e collezionismo che si tiene in città da alcuni anni. Il primo sarà domenica 16 novembre, in Piazza della Repubblica, mentre per dicembre la data è quella di domenica 21 novembre, con un cambio di location che vedrà i banchi spostarsi in Piazza del Popolo visto lo svolgimento in concomitanza delle manifestazioni natalizie. Una trentina gli espositori presenti, uno zoccolo duro che poi tornerà a salire come al solito con l'arrivo della primavera. E proprio con l'anno nuovo si annunciano altre novità da parte degli organizzatori della manifestazione.



Ferma restando la terza domenica del mese, l'associazione titolare del brand AnticaMente sta valutando di estendere anche ad Orvieto, con il necessario placet del Comune, l'altra mostra-mercato che già organizza con successo in altre piazze, ovvero Artigianando. Attualmente sono quattro le città interessate dal format AnticaMente – Foligno, Orvieto, Perugia e Todi – ma nel 2026 potrebbe arrivare la quinta piazza, da individuare tra tre importanti centri che hanno manifestato l’interesse ad entrare nel circuito.



L’appuntamento di domenica ad Orvieto apre peraltro la stagione natalizia che, complice qualche edizione speciale richiesta dai Comuni e dagli espositori, vede un calendario con una quindicina di date, tra quelle marchiati AnticaMente e quelle di Artigianando, facente capo anche questo alla stessa organizzazione guidata da Mauro Giorgi.



Tre le date di novembre: domenica 16 novembre a Orvieto e sabato 29 e domenica 30 novembre a Perugia. Dodici le date di dicembre: sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre a Foligno, con l’ingresso in una sede speciale, quella di Palazzo Trinci per uno speciale mercatino natalizio, che verrà replicato all’insegna dell’artigianato sabato 13 e domenica 14 novembre, quando in contemporanea si terrà anche a Todi la mostra-mercato dell’antiquariato. Sabato 20 e domenica 21 dicembre ancora a Foligno con l’artigianato a Palazzo Trinci, mentre domenica 21 dicembre sarà ad Orvieto la piazza dell’antiquariato. Chiusura dell’anno a Perugia con una lunga tre giorni: venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre.