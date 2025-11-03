Cassa di Risparmio di Orvieto: Mcc, spostata entro maggio 2026 la data del closing per la vendita

Slitta l’acquisizione della Cassa di Risparmio di Orvieto da parte di Banca del Fucino. Lo ha reso noto la Banca Mediocredito Centrale, comunicando, in una nota, di aver convenuto con Banca del Fucino di posticipare il perfezionamento della vendita della partecipazione detenuta da Mcc nel capitale sociale di Cassa di Risparmio di Orvieto entro maggio 2026, per consentire la finalizzazione degli adempimenti regolamentari per l’acquisizione della partecipazione. L’accordo era stato raggiunto a fine gennaio scorso con la firma, presso la sede di Invitalia, del contratto di compravendita per la cessione della partecipazione dell’85,3% detenuta da Mc in Cassa di Risparmio di Orvieto per un controvalore pari a 90,4 milioni di euro. BdF avrebbe comunque garantito l’autonomia operativa di Cro, promuovendone lo sviluppo e rafforzandone il posizionamento attraverso la valorizzazione del suo marchio storico, il mantenimento della sede a Orvieto e la preservazione di un forte presidio strategico nei territori dell’Umbria e del Lazio.

