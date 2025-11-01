economia

"Zes Umbria e Marche: nuove opportunità per le imprese e il ruolo strategico dei commercialisti" è il titolo del convegno in programma per giovedì 6 novembre, dalle 10 alle 13, nella Sala Convegni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni (Corso del Popolo, 63).



"L’introduzione della Zona Economica Speciale per Umbria e Marche attraverso la misura governativa comunicata da Palazzo Chigi il 4 agosto 2025 - anticipano dell'Ordine - prevede strumenti di semplificazione amministrativa e vantaggi fiscali a sostegno degli investimenti per le imprese. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo economico e la competitività del territorio. In questo scenario, i commercialisti assumono un ruolo di primo piano, in quanto professionisti in grado di orientare e accompagnare le imprese nella comprensione, nell’accesso e nella corretta gestione delle nuove agevolazioni.

L’evento, organizzato da Centro Studi Enti Locali in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni, intende fornire ai professionisti contabili e ai consulenti aziendali, in questa fase preliminare tra l’annuncio della misura e la definizione delle relative regole tecniche di attuazione, informazioni di base e strumenti pratici e conoscenze aggiornate per valorizzare le opportunità della ZES e supportare in modo efficace il tessuto imprenditoriale locale".



Di seguito il programma della giornata:

Saluti e avvio dei lavori

Carmelo Campagna, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni

Nicola Tonveronachi, dottore commercialista e revisore legale, esperto di finanza pubblica e finanza locale, pubblicista, amministratore delegato di Centro Studi Enti Locali Spa

Docenti

Michele Guiidi, dottore commercialista e revisore di enti locali e legale

Alessandro Sciuto, esperto in finanza agevolata per le imprese pubbliche e private

Chiusura dei lavori

Gian Luca Ruglioni, ragioniere commercialista e revisore di enti locali, presidente di Centro Studi Enti Locali Spa

L’evento è gratuito previa iscrizione obbligatoria inviando una mail a segreteria@centrostudientilocali.it. La richiesta di accreditamento ai fini della FPC è stata presentata al CNDCEC