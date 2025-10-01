Il turismo è o no il motore dell'economia?

economia

di Pierfrancesco Sampaolo

Lunedì 29 settembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Global Summit del World Travel & Tourism Council, tenutosi a Roma, ha ribadito l’importanza del settore turistico per il nostro Paese e il suo essere uno straordinario generatore di ricchezza e posti di lavoro, costituendo complessivamente il 13% del Pil nazionale. Secondo, invece, quanto rilevato da Eurostat, stando ai dati pre pandemia, la percentuale sarebbe sensibilmente più bassa ovvero il 6,2%, con l’Italia al 4° posto in Europa dietro Croazia, Portogallo e Spagna.



Lo scostamento sarebbe legato al voler inserire nel paniere anche quella serie di beni e servizi non esclusivamente legati al turismo ma di cui beneficiano, in larga parte, anche i residenti. Ma, al di là delle percentuali, si può quindi considerare il turismo un settore trainante per l’economia? Probabilmente no e le ragioni sono molte, considerato anche che, ad esempio, il manifatturiero e l’agroalimentare (tutta la filiera) registrano ciascuno percentuali più alte del triplo. In primo luogo, il turismo è un settore con un basso indice di crescita, ovvero alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi ecc. hanno un numero limitato di posti e, quando stagionali, un numero limitato di giornate fruibili.







Per crescere si possono aumentare i prezzi, ma questo genera un contraccolpo forte con l’utenza che sceglie altre destinazioni; oppure si possono aumentare le infrastrutture ricettive, ma questo richiede grossi investimenti immobiliari o lo spopolamento di aree urbane che vedono abitazioni riconvertite in case vacanze ecc. sfaldando il tessuto sociale e rendendo anche la località meno attrattiva, perdendo di “tipicità locale”, nel medio-lungo periodo.



In Italia, inoltre, lavorano nel settore turistico quasi 1,7 milioni di persone, dato che contribuisce molto alla percentuale del Pil sopra riportata. Il problema però è che una larghissima parte di questi percepiscono un basso reddito e sono spesso stagionali o, comunque, precari, tali da non costituire sul territorio un “ceto” che possa muovere l’economia con il proprio indotto. Secondo, però, quanto riportato da un recente Rapporto del Centro Studi di Conflavoro a beneficiare del turismo sarebbero in maggioranza i piccoli borghi con un aumento del 22,5% netto rispetto al 2024 dovuto a motivazioni come la fuga dal caldo delle città (38,5%) la riscoperta del patrimonio artistico e culturale (32,7%), oltre che la ricerca di un turismo più sostenibile (28,8%).



L’aumento è sì considerevole ma, comunque, rimane legato ai fattori di sviluppo prima citati, per cui basso indice di crescita. Inoltre, l’orvietano sembrerebbe poco interessato a questo fenomeno visto che in Umbria i risultati vengono fatti da Assisi, Montefalco, Spello, Bevagna e Trevi, oltre ai nostri vicini toscani della Val d'Orcia e di Pitigliano, Sorano e Sovana. A conclusione, l’Umbria, come regione, non viene nemmeno menzionata in questa graduatoria di crescita capeggiata dalla Puglia.







Conviene quindi ad Orvieto continuare a spingere sul turismo? Lo spopolamento, specie giovanile, è in atto da molto tempo, così come la "turistificazione" del territorio con relative difficoltà abitative, inflazione sopra la media e scarsità di servizi come sanità, trasporti, oltre che un lento sfaldamento del tessuto sociale dovuto ai numericamente esigui luoghi di aggregazione "non turistici", anche perché c’è sempre meno gente da aggregare.



Tutto questo non è ovviamente causa del turismo, ma effetto di una visione, ormai più che pluriennale, che non riesce ad andare oltre questa risorsa, magari cercando di incentivare con incisività altri settori, sia pubblici che privati che porterebbero un’economia più strutturata e vivace. Il turismo, seppur importante, può paradossalmente dare il colpo di grazia a un territorio in difficoltà mentre, laddove esistano già delle solide prerogative sociali ed economiche di base, può veramente essere un moltiplicatore di benefici per la collettività.