CTS lancia l'allarme occupazione: "A Orvieto -500 addetti dal 2019 al 2025"
Il sistema produttivo di Orvieto mostra segnali di fragilità nonostante un'apparente stabilità numerica delle imprese. Secondo il Rapporto 2025 sulla Demografia delle Imprese a cura di Matteo Tonelli, il comune è passato da poco più di 2.000 imprese nel 2019 a meno di 2.000 nel 2025, ma il dato più preoccupante riguarda gli addetti: ridotti di quasi 500 unità nello stesso periodo.
La situazione settoriale. Il manifatturiero rappresenta l'area più critica, con un crollo degli addetti di quasi il 40% nonostante un calo contenuto delle imprese. Anche l'agricoltura soffre, con un calo di manodopera di quasi un quinto. In controtendenza si muovono costruzioni e immobiliare, che hanno beneficiato delle misure di incentivo edilizio.
Dati preoccupanti per il 2024. Nel 2024 si conferma la tendenza negativa: le imprese manifatturiere hanno perso il 6,38% delle unità e ben il 21,11% degli addetti. Il settore turistico e della ristorazione mostra invece segnali positivi, con una crescita del 7,06% degli addetti.
Lo scenario futuro. Se le tendenze attuali continueranno senza correttivi, nel 2030 Orvieto conterebbe meno di 1.900 imprese e poco più di 6.700 addetti. Il rapporto evidenzia come la città si trovi a un bivio: rischia di scivolare verso un modello di "villaggio turistico" o può costruire un'economia più equilibrata.
KPI di monitoraggio. Il rapporto indica cinque indicatori chiave per monitorare la situazione, tra cui il tasso di variazione addetti (target: tornare ≥0% entro il 2027) e la quota addetti in manifattura (perdere < -5% nel 2025-2027).
Fonte dati: I dati provengono da Infocamere Registro Imprese per le imprese e INPS per gli addetti.
