economia

CTS lancia l'allarme occupazione: "A Orvieto -500 addetti dal 2019 al 2025"

venerdì 29 agosto 2025

Il sistema produttivo di Orvieto mostra segnali di fragilità nonostante un'apparente stabilità numerica delle imprese. Secondo il Rapporto 2025 sulla Demografia delle Imprese a cura di Matteo Tonelli, il comune è passato da poco più di 2.000 imprese nel 2019 a meno di 2.000 nel 2025, ma il dato più preoccupante riguarda gli addetti: ridotti di quasi 500 unità nello stesso periodo.

La situazione settoriale. Il manifatturiero rappresenta l'area più critica, con un crollo degli addetti di quasi il 40% nonostante un calo contenuto delle imprese. Anche l'agricoltura soffre, con un calo di manodopera di quasi un quinto. In controtendenza si muovono costruzioni e immobiliare, che hanno beneficiato delle misure di incentivo edilizio.

Dati preoccupanti per il 2024. Nel 2024 si conferma la tendenza negativa: le imprese manifatturiere hanno perso il 6,38% delle unità e ben il 21,11% degli addetti. Il settore turistico e della ristorazione mostra invece segnali positivi, con una crescita del 7,06% degli addetti.

Lo scenario futuro. Se le tendenze attuali continueranno senza correttivi, nel 2030 Orvieto conterebbe meno di 1.900 imprese e poco più di 6.700 addetti. Il rapporto evidenzia come la città si trovi a un bivio: rischia di scivolare verso un modello di "villaggio turistico" o può costruire un'economia più equilibrata.

KPI di monitoraggio. Il rapporto indica cinque indicatori chiave per monitorare la situazione, tra cui il tasso di variazione addetti (target: tornare ≥0% entro il 2027) e la quota addetti in manifattura (perdere < -5% nel 2025-2027).

Fonte dati: I dati provengono da Infocamere Registro Imprese per le imprese e INPS per gli addetti.

Cittadinanza Territorio Sviluppo - Impresa sociale ETS
info@osservatoriocts.it
www.osservatoriocts.it 

Licenza Creative Commons orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.