Zes, Molinari (Uil): "Uno strumento fondamentale per superare le secche"

economia

"Le organizzazioni sindacali sono a disposizione per costruire insieme il Piano regionale delle priorità della Zona Economica Speciale, che ridisegna il futuro dell’Umbria. Spenti i fuochi della politica e della campagna elettorale, infatti, arrivano i veri temi: capire come la Regione vorrà indirizzare questa opportunità, su che aree e in base a quali priorità.



Scelte fondamentali e strategiche, non rinviabili, di fronte alle quali chiediamo il massimo del coinvolgimento e della partecipazione. Uno strumento capace di avere un impatto di quasi il 5% del Pil è un’arma fondamentale che non possiamo sottovalutare e non apprezzare per motivi politici o di rivalsa.



Senza dubbio non ci sfugge che il tema sia stato aperto all’interno di una campagna elettorale nelle Marche e che i sindacati denuncino da tempo, inascoltati, il declino dell’Umbria. Il tempo delle rivendicazioni però non è questo. Oggi è il tempo della concretezza, della fattività e della collaborazione affinché la Zes, per l’Umbria, non diventi una scatola vuota ma invece il volano per superare le secche degli ultimi anni".

Maurizio Molinari,

segretario generale Uil Umbria