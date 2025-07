"In Umbria si risparmia meno che altrove. Ultima regione nel Centro-Nord nonostante le famiglie tirino la cinghia"

economia

In Umbria si risparmia meno che altrove. Meno della media nazionale, meno delle altre regioni del Centro, meno di tutte le regioni del Centro-Nord, anche se più delle realtà del Mezzogiorno d’Italia. Ma si continua a risparmiare, anche con fatica. A certificarlo è l’indagine del Centro Studi delle Camere di commercio “Guglielmo Tagliacarne”, in collaborazione con Unioncamere, integrata dalle elaborazioni della Camera di Commercio dell’Umbria. Il quadro che ne emerge è chiaro: la propensione al risparmio delle famiglie umbre si attesta al 6,4%, contro una media nazionale dell’8,3% e una media del Centro Italia del 7,5%.

Si tratta della percentuale più bassa tra le regioni del Centro-Nord. Nel Centro, la Toscana si attesta all’8,1%, le Marche al 7,5%, il Lazio al 7,2%. Solo le regioni meridionali mostrano dati più bassi, a partire dalla Basilicata (6%) fino a Sicilia e Sardegna (entrambe al 4,5%). In vetta alla classifica si trovano Piemonte (11,2%), Lombardia (10,9%) ed Emilia-Romagna (10,3%).

Il legame tra reddito e capacità di risparmio è forte, anche se non è tutto. In Umbria, secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i redditi medi risultano inferiori dell’11,8% rispetto a quelli nazionali. In termini numerici, se il valore medio del reddito italiano è 100, quello umbro si ferma a 88,2. Questo spiega in parte – ma non del tutto – la minore propensione al risparmio: le famiglie umbre hanno meno margine per accantonare risorse. Tuttavia, il comunicato Unioncamere-Tagliacarne sottolinea come non vi sia una correlazione automatica: esistono realtà a basso reddito con elevata propensione al risparmio, e viceversa. A incidere sono molti altri fattori, dalla qualità dei servizi pubblici alla geografia degli investimenti familiari, dal livello percepito di sicurezza economica alla disponibilità di reti sociali.

Pubblicità

Anche i dati assoluti confermano il ritardo. Il totale del risparmio accumulato dalle famiglie umbre nel 2023 ammonta a 1.187,9 milioni di euro, pari all’1,1% del risparmio complessivo italiano. Una quota che appare bassa, soprattutto se rapportata al peso demografico e produttivo della regione, che incide tra l’1,4% e l’1,5% sia sulla popolazione nazionale sia sul PIL. In altre parole: l’Umbria contribuisce di più in termini di abitanti e ricchezza, ma meno in termini di risparmio.

Terni fa meglio di Perugia. La provincia ternana registra una propensione al risparmio del 6,9%, quella perugina si ferma al 6,5%. Entrambe, tuttavia, si collocano nella parte medio-bassa (Terni) e bassa (Perugia) della classifica nazionale: Terni è 73ª su 107 province, Perugia è 82ª. In valori assoluti, le famiglie del Perugino hanno messo da parte 905,4 milioni di euro, quelle del Ternano 282,5 milioni. Nel confronto interregionale, peggio delle due province umbre fa, nel Centro Italia, solo Viterbo, con una propensione al risparmio del 6,35%. In testa al Centro spiccano invece Firenze (8,9%), Lucca (8,8%), Ancona (8,7%) e Frosinone (8,4%).

C’è un aumento del tasso di risparmio rispetto agli anni precedenti? Sì, ma non è un segnale di benessere. Sia Terni che Perugia hanno migliorato la loro propensione al risparmio rispetto al 2019: Terni dal 6,2% al 6,9%, Perugia dal 5,9% al 6,5%. Tuttavia, questo incremento è parte di una dinamica nazionale e non indica un recupero dell’Umbria rispetto al resto del Paese. È piuttosto la conseguenza di due fattori ben noti e tutt’altro che rassicuranti.

Il primo è l’inflazione. L’impennata dei prezzi tra 2022 e 2023 ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e svalutato il risparmio accumulato in passato. Molti nuclei hanno cercato di ricostituire la “scorta reale” di risparmio, risparmiando di più per riportare il livello del proprio “cuscinetto” finanziario a quello precedente, al netto dell’erosione subita. È un comportamento razionale di fronte a un contesto economico instabile, ma non è indice di disponibilità crescente.

Il secondo, più profondo, è l’aumento dell’incertezza. La pandemia, la guerra in Ucraina, l’instabilità geopolitica diffusa, il caro energia e la pressione internazionale sulle filiere produttive hanno contribuito a generare un clima di profonda insicurezza. Quando il futuro appare minaccioso, le famiglie reagiscono riducendo i consumi e aumentando il risparmio per far fronte a possibili emergenze. È un meccanismo difensivo, che si attiva anche in assenza di risorse elevate, spesso a scapito del benessere quotidiano.

A tutto questo si aggiungono le difficoltà del welfare. Sanità (i dati sulle persone che si rivolgono al privato sono in costante aumento), istruzione e assistenza costano sempre di più. Le famiglie umbre, come quelle del resto d’Italia, sono costrette a compensare con risorse proprie il progressivo arretramento dello Stato. Questo significa accantonare quanto possibile in vista di spese crescenti: visite mediche, spese universitarie fuori regione, supporto agli anziani e alle persone non autosufficienti, tariffe per servizi di base come energia, acqua, riscaldamento.

Non si tratta di risparmio orientato all’investimento, ma di risparmio precauzionale. In molti casi, il taglio ai consumi non serve a costruire ricchezza, ma solo a conservare un minimo di margine contro imprevisti percepiti come sempre più probabili. E ciò vale anche per chi, come gran parte delle famiglie umbre, parte già da un livello di reddito modesto.

In conclusione. L’Umbria resta una regione a bassa propensione al risparmio, anche se – come il resto d’Italia – ha visto crescere questo tasso per motivi di natura difensiva. Le famiglie umbre risparmiano poco, ma cercano comunque di mettere da parte quel che possono. È una risposta razionale a un contesto sfavorevole, non un segnale di miglioramento. E, finché non miglioreranno i redditi, i servizi e il clima di fiducia, sarà difficile invertire davvero la rotta.

La dichiarazione. Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria “Il basso livello dei redditi in Umbria, specchio di un lavoro spesso povero e di profitti aziendali inferiori alla media nazionale, non aiuta certo la propensione al risparmio. Anche se non mancano realtà di eccellenza, il quadro generale impone un salto di qualità. Il vero nodo strutturale è la scarsa produttività: è su questo che dobbiamo agire. Occorre una spinta decisa sull’innovazione, puntando su transizione digitale ed ecologica. Ma per farlo servono competenze e la formazione continua di imprenditori e lavoratori. Tutti temi che conosciamo, ma che vanno affrontati con uno spirito nuovo. Serve un “New Deal” umbro che coinvolga tutte le istituzioni, le forze economiche e sociali e anche il governo centrale, alla cui attenzione va posta con determinazione la questione di aiutare ad evitare quello scivolamento della regione verso il Mezzogiorno, in atto da almeno venti anni. Solo così il nostro sistema economico e sociale potrà davvero cambiare passo e riaprire l’orizzonte di un futuro di benessere”.