Reparto Carabinieri Biodiversità, bando per operai agrario-forestali specializzati

È stato pubblicato il bando ufficiale per l'assunzione di operai agrario-forestali specializzati, con contratto a tempo indeterminato. L'assunzione è prevista presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, con sede operativa nel Compendio Demaniale Villa Cahen di Allerona. La figura ricercata è quella di operaio agrario e forestale specializzato, terzo livello, qualifica 1, con contratto a tempo indeterminato per 39 ore settimanali, articolate su turni.



I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti fondamentali: età minima di 18 anni, cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea (ammessi anche familiari e soggetti con permessi di soggiorno CE, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), licenza media o titolo equivalente secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000, patente di guida categoria B in corso di validità, attestato abilitazione uso motosega rilasciato da ente accreditato, attestato abilitazione uso trattore agricolo/forestale (a ruote e cingoli), attestato abilitazione uso escavatore idraulico.



Tutti i certificati devono essere rilasciati da enti di formazione accreditati. L'inserimento a tempo indeterminato presso un ente pubblico come il Reparto Carabinieri Biodiversità rappresenta una concreta opportunità per chi cerca stabilità lavorativa, in un contesto legato alla tutela ambientale, alla biodiversità e alla gestione sostenibile delle aree boschive.



Tutte le informazioni ufficiali, i moduli e i dettagli sono disponibili sul sito web del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, dove è possibile scaricare il bando completo e verificare i documenti da allegare alla domanda.