La Uil Umbria presenta il protocollo regionale unico per la sicurezza e la qualità del lavoro

economia

Si chiama "Protocollo regionale unico per la sicurezza e la qualità del lavoro" il documento che la Uil dell’Umbria ha elaborato e che ha consegnato ufficialmente lunedì 14 luglio alla Regione Umbria e al Comune di Perugia. Per la Regione era presente la presidente della Seconda Commissione, Letizia Michelini, mentre per il Comune i presidenti di Prima e Terza Commissione, Antonio Donato e Cesare Carini. Per la Uil è l’inizio di un percorso che coinvolgerà tutti i 92 Comuni umbri e le principali Istituzioni.



A presentarlo il segretario generale della Uil dell’Umbria, Maurizio Molinari e le segretarie nazionali Uil, Vera Buonomo (delega agli Appalti) e Ivana Veronese (delega alla Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). "Vogliamo muovere le acque e fare qualcosa - ha detto Molinari - e questa, per noi, è un’azione forte e concreta. Vogliamo ottenere obblighi per le stazioni appaltanti in merito al rispetto dei contratti, alla legalità e alla tutela del lavoro. Il Protocollo dovrà essere un primo pilastro per arrivare ad una legge regionale sugli appalti: abbiamo l’ambizione di pensare di aver lanciato un'iniziativa innovativa sul territorio. Per noi, che abbiamo lanciato un Coordinamento appalti, la prevenzione diventa cultura permanente”.

"Ci auguriamo che aderiscano le parti sociali e le istituzioni - ha detto Buonomo - ad una proposta che è importante che veda la luce. Importante partire dall’Umbria, perché c’è un tessuto produttivo complesso e per questo, come Uil nazionale, abbiamo deciso di sostenere questa proposta”. Stigmatizzato, dalla segretaria Buonomo, l’iter di approvazione del Decreto legislativo sugli appalti, che non ha visto il coinvolgimento delle parti sociali. “Ci auguriamo che questo approccio - ha proseguito - venga seguito anche da altri territori".



"Il tema delle zero morti sul lavoro - ha detto Veronese - va oltre la campagna di comunicazione e l’azione sugli enti locali è fondamentale, perché sono loro le più grandi stazioni appaltanti. In Umbria nel 2024 ci sono stati 10.464 infortuni sul lavoro e 25 mortali: numeri che non sono accettabili e tollerabili, per questo dobbiamo agire sotto ogni punto di vista”.