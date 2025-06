Gruppo Labomar: nel 2024 ricavi a 101 milioni di euro

economia

Labomar - azienda leader nel settore della nutraceutica attiva a livello internazionale e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci, alimenti a fini medici speciali e cosmetici - comunica i risultati del bilancio consolidato 2024, che evidenziano ricavi a 101 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente.La performance complessiva è stata sostenuta dal contributo di tutte le società controllate del Gruppo e pone le basi per una crescita significativa anche per il 2025 in continuità con gli obiettivi di sviluppo della società. Tale prospettiva è rafforzata dalla recente acquisizione di Laboratorios Entema, società con sede a Barcellona specializzata nella produzione conto terzi di prodotti cosmetici funzionali, sanitari, per l’igiene e integratori alimentari.

L’operazione, finalizzata ad agosto 2024, ha permesso di consolidare la posizione dell’azienda nel settore della cosmesi funzionale e ha favorito l’accesso più diretto al mercato nutraceutico spagnolo e sudamericano. Un’espansione coerente con il percorso di ampliamento per linee esterne avviato nel 2019 con l’acquisizione di Importfab (oggi Labomar Canada) che opera nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-americano, proseguita nel 2020 con l’ingresso del Gruppo Welcare, con sede a Orvieto, in Umbria, e specializzato in dispositivi medici per la prevenzione, igiene e cura delle infezioni e lesioni della cute, e di Labiotre, ubicata a in Tavarnelle Val di Pesa, in Toscana, e dedicata alla produzione di estratti vegetali.

"Sono soddisfatto dei risultati raggiunti in questo anno di consolidamento e confermo il nostro impegno nel proseguire il cammino intrapreso anche nei prossimi anni", commenta l'amministratore delegato e fondatore di Labomar, Walter Bertin. "Passo dopo passo - dice - stiamo realizzando un percorso coerente e preciso che, anche grazie ad acquisizioni mirate, ci sta consentendo di avere una presenza sempre più radicata a livello internazionale. Quanto costruito fino ad oggi, rappresenta un asset fondamentale per l’espansione futura del Gruppo: nel 2025 ci attendiamo una crescita a doppia cifra, sostenuta da ulteriori investimenti in innovazione, ricerca e tecnologie all’avanguardia per offrire ai nostri partner un servizio ad alto valore aggiunto e personalizzato".

Oggi circa il 60% del fatturato del Gruppo è realizzato all’estero con una presenza in più di 50 Paesi, creando ulteriori opportunità di espansione. In quest’ottica, il 2025 rappresenta un anno chiave per accelerare e rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo del Gruppo nei mercati di riferimento e in quelli di più recente apertura, anche grazie alla partecipazione, per la prima volta, alle fiere “Healthplex Expo 2025, Natural & Nutraceutical Products” (HNC) e “CPHI China”, in programma a Shanghai dal 24 al 26 giugno. Entrambi gli eventi offriranno l’opportunità di entrare in contatto con nuovi partner, in un contesto strategico fortemente ricettivo verso i prodotti europei e con solide relazioni commerciali con il Canada.

Al 31 dicembre 2024, il Gruppo conta un totale di 482 dipendenti (+18% sul 2023), 7 stabilimenti tra Italia, Canada e Spagna con una capacità produttiva che supera i 45 milioni di unità nutraceutiche, 31 milioni di softgel e oltre 4 milioni di dispositivi medici topici. Una spinta ulteriore è stata resa possibile anche dall’investimento, avvenuto a giugno 2024, di 6,9 milioni di euro in una nuova linea completamente automatizzata e all’avanguardia dedicata alle soluzioni liquide, che ha permesso di velocizzare ed efficientare l’intero processo di produzione.

Grazie ad un approccio integrato fondato su qualità, innovazione e attenzione al cliente, il Gruppo ha rafforzato il proprio posizionamento nel mercato, accompagnato da un aumento significativo e costante di aziende partner che, nel 2024, ha superato quota 300 a livello globale. Contribuiscono a tale risultato, in particolare, le divisioni Ricerca & Sviluppo e Regolatorio. La prima conta 4 laboratori nelle sedi di Veneto, Umbria, Toscana e Spagna, e si dedica alla realizzazione di nuove formulazioni, tecnologie brevettate e protocolli di stabilità, con un portafoglio attivo di oltre 20 brevetti, tra registrati e in fase di registrazione, e più di 50 dossier per dispositivi medici. La seconda fornisce supporto specialistico sulle normative e direttive internazionali in ambito nutraceutico e cosmetico, per la redazione di fascicoli tecnici di dispositivi medici conformi al Regolamento (MDR).

Anche nel 2024 l’azienda ha dato seguito al cammino intrapreso in ambito sostenibilità e, a due anni dall’ottenimento della certificazione B Corp™, ha realizzato la prima Relazione di Impatto di Gruppo, rispondendo così all’impegno di tutte le controllate di condividere con i propri stakeholder le attività svolte e le prospettive future per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune.