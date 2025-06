"Vicinanza e sostegno alla Facoltà di Agraria dell'Units"

economia

L'incendio della ex Facoltà di Agraria è un fatto di estrema gravità, viene messo in discussione un patrimonio importantissimo del nostro territorio. Un patrimonio di cultura, di scienza, di tecnica e di sostegno alla nostra economia. Per noi del Biodistretto della Via Amerina rappresenta un danno grandissimo, perché non solo l’Università come luogo di formazione, di studio e di ricerca è sempre un luogo prezioso, ma in particolare l’Università degli Studi della Tuscia, il Dipartimento DAFNE, rappresenta per noi un riferimento costante per tutte le nostre attività nel corso di tutti questi anni.

Non è un caso che il comitato scientifico del Biodistretto della Va Amerina e delle Forre ha sempre avuto sede nella ex facoltà di agraria, non è un caso che molti professori hanno collaborato alla nostra attività e alla produzione di idee e progetti e non è un caso che una parte del mondo accademico ha partecipato attraverso il comitato scientifico anche alla battaglia fondamentale e strategica che stiamo facendo contro la possibilità che le scorie nucleari vengano nel nostro territorio.

Per tantissime ragioni non siamo solo preoccupati ma siamo impegnati a dare il massimo sostegno perché questo patrimonio non venga compromesso alla radice e perché si riporti rapidamente questo mondo di cultura, di tecnica, di scienza e di formazione al livello che abbiamo conosciuto. Confidiamo che questo fatto gravissimo possa essere un incentivo ai tanti che guardano al sapere come uno strumento fondamentale, sia della consapevolezza della coscienza comune che dello sviluppo economico a sostenere la rinascita di questa nostra straordinaria istituzione.

Sandra Gasbarri,

segretaria Fondazione Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre ETS