La Riserva della Biosfera Unesco dell'Umbria plaude alle strategie della Banca d'Italia

economia

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva MAB Unesco dell'Umbria, plaude al Rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici sul 2024 della Banca d’Italia, poichè esso promuove le consapevolezze più idonee per considerare le valutazioni di sostenibilità sempre più integrate con quelle finanziarie nell'attività d'investimento.

La Riserva MAB Unesco dell’Umbria intende inoltre promuovere in attuazione delle indicazioni della Banca d’Italia, e dei propri compiti di istituto e del Piano di gestione approvato dall'Unesco, una consapevolezza sempre maggiore da parte della comunità finanziaria, in proporzione con l’aggravarsi della instabilità geopolitica, con l'obiettivo di promuovere sistemi complessivi e coesi di crescita sostenibile ai fini - per come si legge nei documenti della Banca d’Italia - "di stimolare le imprese ad adottare una gestione attenta all'ambiente, alla società e alle migliori pratiche di governo societario nel rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione; degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, dell’Accordo di Parigi sul Clima, obiettivo prioritario della Riserva MAB Unesco, ed ai fini della applicazione nella posizione comune emersa nell'Eurosistema ai portafogli non di politica monetaria di criteri di investimento sostenibile e responsabile.

La Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia plaude alle strategie della Banca d’Italia baluardo insostituibile nella sua indipendenza anche per la integrazione degli obiettivi di sostenibilità nell'allocazione strategica e nella selezione dei titoli, ai fini della tutela ambientale e climatica, della valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese e della adozione dei migliori standard di governo societario.

Pubblicità

I temi della gestione degli investimenti del portafoglio finanziario e delle riserve valutarie prevede infatti, per come si legge nel Rapporto “una fase di allocazione strategica - nella quale si determinano le quote delle singole classi di attività finanziarie - e una seconda fase in cui si selezionano gli emittenti e i titoli. Nell'allocazione strategica gli obiettivi di sostenibilità riguardano il punteggio ESG e l'intensità carbonica media ponderata (weighted average carbon intensity, WACI) degli investimenti in emittenti privati.

L'adozione dei criteri di sostenibilità nell'attività di investimento del Fondo pensione complementare è avvenuta in modo graduale dal 2020, principalmente mediante la selezione di indici di mercato rappresentativi delle diverse classi di attività che tengono conto dei fattori ESG. In tali contesti assumono quindi importanza prioritaria i rischi finanziari scaturenti dal cambiamento climatico o da altri aspetti ESG, ed occorre in misura sempre maggiore agire per buone prassi e sistemi di crescita complessivi e di sistema, “per promuovere all'interno di ciascun settore, le aziende con le migliori prassi ESG e quelle più impegnate nella transizione climatica (strategia best-in-class).

Per mitigare il rischio climatico di transizione, la costruzione dei portafogli” dovrà dunque tener conto in misura sempre maggiore “sia delle emissioni degli anni precedenti di ciascuna impresa sia dei suoi obiettivi di decarbonizzazione, per sostenere anche la riconversione delle aziende appartenenti ai settori ad alte emissioni”.

Sono gli obiettivi per i quali la Riserva della Biosfera Unesco del Monte Peglia, Riserva MAB Unesco dell’Umbria, venne istituita e ad essi intende in misura sempre maggiore contribuire mediante iniziative volte a promuovere crescite sostenibili e di sistema mediante il valore aggiunto, di speciale livello istituzionale, che essa rappresenta.



Riserva Mondiale della Biosfera Unesco del Monte Peglia