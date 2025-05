Premio Cesarini, c'è il presidente di Assoenologi Riccardo Coratella tra i premiati

"Le Marche - afferma il presidente della Regione, Francesco Acquaroli - sono uno snodo centrale nella geografia del Made in Italy ed è importante che le nostre eccellenze, di ogni settore, facciano squadra per essere ambasciatori di questa peculiarità che ci contraddistingue e ci rende attrattivi commercialmente e turisticamente”. A seguire, alle 20.30, all’Eurosuole Forum cena di gala nel corso della quale sarà premiato il calciatore di Serie A autore del gol all’ultimo minuto di tutto il Campionato Serie A 2024/2025.

Fra gli ospiti d’onore l’Ambasciatore in Italia del Principato di Monaco Anne Eastwood, il presidente della Lazio Claudio Lotito, l'ex presidente della Roma Rosella Sensi, il bomber del Bologna Riccardo Orsolini, fresco vincitore della Coppa Italia, la bandiera giallorossa Roberto Pruzzo, il portiere del "Milan degli Immortali", Sebastiano Rossi, il campione del mondo e bandiera della Juventus Franco Causio, l’allenatore recordman di promozioni dalla D alla A Fabrizio Castori, gli allenatori Giuseppe Iachini e Serse Cosmi, Massimo Briaschi, il DG Lube Civitanova Giuseppe Cormio e tanti altri.

Per la sezione "Altri Mondi" saranno premiati il presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella, il giovane manager food Daniele Bartocci, la leggenda del rugby italiano Antonio Di Zitti, il manager food Daniele Bartocci e ancora Giampaolo Medei, coach Lube Volley Civitanova, vincitore della Coppa Italia 2024/2025 e vicecampione d’Italia, Federico Giunti ed Odoacre Chierico.

Tutto pronto per il decennale del Premio Renato Cesarini, in programma martedì 27 maggio a Civitanova Marche. Nel corso della cerimonia saranno assegnati prestigiosi riconoscimenti a coloro che hanno incarnato alla perfezione i valori del grande Renato Cesarini, nato nelle Marche e creatore della "Zona Cesarini", ovvero la determinazione, tenacia, coraggio nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche agli ultimi sgoccioli.

