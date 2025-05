Servizio Idrico Integrato, è Paolo Silveri il nuovo presidente

economia

Il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Sii, che si è riunito nella tarda serata di martedì 20 maggio, ha nominato come presidente Paolo Silveri. Confermata anche la nomina di Giuseppe Testa come amministratore delegato. La vice presidente è Paola Cianciaruso. "Vorrei ringraziare – ha detto Silveri – il consiglio d’amministrazione uscente, di cui anche io ho fatto parte negli ultimi cinque anni, per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va a Carlo Orsini che nel ruolo di presidente ha saputo guidare la Sii con consapevolezza, responsabilità e trasparenza.



Ora, prosegue l’impegno ad essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini, in una logica di massima collaborazione con il territorio e con gli Enti. Il nostro obiettivo – ha concluso il neo presidente – sarà quello di garantire una gestione sostenibile della risorsa idrica, affinchè il nostro servizio continui a rappresentare un punto di riferimento per la tutela dell’acqua".



Paolo Silveri, impiegato bancario, dal 2020 è stato consigliere d’amministrazione del Servizio Idrico Integrato di Terni ed ha ricoperto in passato ruoli importanti nel territorio come sindaco di Ferentillo, presidente della Comunità Montana della Valnerina, consigliere d’amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere – Nera e della Opera Pia Pubblica Assistenza di Terni.