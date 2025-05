Summer School Its in Agricoltura Sostenibile e Smart Farming, c'è l'open day

economia

Offrire ai giovani del territorio un’esperienza formativa e tecnologica diretta nell’ambito dell’agricoltura di precisione, favorendo un primo approccio alle innovazioni digitali applicate al settore agroalimentare. Questo l'obiettivo della Summer School in Agricoltura sostenibile e Smart farming, promossa e organizzata dal Comune di Orvieto e dalla Fondazione Its Umbria Academy, che si svolgerà a Orvieto dal 14 al 17 luglio 2025.

Le finalità e la struttura del corso saranno illustrate nel dettaglio nel corso dell’Open Dayche si terrà mercoledì 21 maggio alle 17 al Palazzo del vino e dei prodotti della terra. La Summer School è rivolta agli studenti del 4° e 5° anno delle scuole superiori e ai diplomati, prevede 20 ore totali di formazione con due giornate di lezione in aula negli spazi del Palazzo del vino e dei prodotti della terra, una giornata in un’azienda del territorio e una presso il laboratorio Its del vigneto digitale di Montefalco. La partecipazione è gratuita e i costi saranno interamente sostenuti dal Comune di Orvieto.

L’iniziativa offre un’esperienza intensiva e pratica e permetterà ai partecipanti di entrare in contatto con le tecnologie più avanzate nel settore agricolo applicate nello specifico alla viticoltura e all’olivicoltura. Durante il corso, sarà possibile sperimentare direttamente strumenti innovativi e approfondire le potenzialità dell’agricoltura di precisione con particolare attenzione all’analisi dei dati e alle strategie applicabili per ottimizzare la produzione.

Pubblicità

Un aspetto distintivo del programma è il collegamento tra innovazione e qualità percepita. Attraverso degustazioni guidate e momenti di approfondimento, i partecipanti potranno osservare come le nuove tecnologie influenzino il prodotto finale, migliorandone le caratteristiche e la sostenibilità. La Summer School si focalizza anche sulla valorizzazione delle produzioni agricole locali, integrando le tradizioni del territorio con strumenti digitali innovativi. Infine, verrà illustrato l’impiego di software di gestione per migliorare l’efficienza produttiva e ridurre l’impatto ambientale, offrendo una panoramica sulle soluzioni digitali più avanzate per il settore agricolo.

Per partecipare all’Open Day, nel corso del quale sarà presentata anche tutta l’offerta formativa di Its Umbria Academy per il biennio formativo 2025-2027, è possibile registrarsi attraverso il form a questo link: www.itsumbria.it/open-day-2025-2/

Its Umbria è un’accademia politecnica biennale in tecnologie e scienze applicate in cui si alternano l’apprendimento in aula e in laboratorio al tirocinio in azienda. Istituita dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria, l’Academy offre ai giovani diplomati e tutti coloro che intendono perfezionare i propri studi un’alta formazione tecnologica e digitale, garantendo un ingresso rapido e qualificato nel mondo del lavoro. Grazie alla didattica flessibile, al coinvolgimento delle imprese e all’alto tasso di occupazione, l’Its è tra i percorsi formativi più efficaci e performanti in Italia.

“La Summer School in Agricoltura Sostenibile e Smart Farming è un’iniziativa che unisce innovazione, formazione e valorizzazione delle vocazioni del nostro territorio ma soprattutto è un’opportunità fondamentale da cogliere per creare le condizioni necessarie all’istituzione di un corso Its permanente a Orvieto”. Lo ha detto il sindaco, Roberta Tardani, nell’incontro con i referenti della Fondazione Its Umbria Academy, le scuole e i sindaci del territorio che si è tenuto da remoto giovedì 8 maggio in vista dell’Open Day.

Presenti le rappresentanti degli istituti “Majorana-Maitani” e Artistico, Classico e Professionale di Orvieto, dell’istituto “Raffaele Laporta” di Fabro e dell’istituto “F.lli Agosti” di Bagnoregio. Tra i sindaci quelli di Allerona, Baschi, Ficulle, Montegabbione, Parrano e Bagnoregio. Intervenuti anche imprenditori del settore. “La Summer School – ha spiegato il sindaco – nasce dal confronto che abbiamo avuto in questi mesi con la Fondazione Its, le associazioni di categoria e le scuole con l’obiettivo di creare un percorso formativo coerente con le vocazioni del territorio e soprattutto con le esigenze occupazionali del sistema produttivo locale in modo tale da avvicinare domanda e offerta e quindi i giovani alle imprese.

Il corso sarà interamente gratuito, grazie all’investimento diretto del Comune di Orvieto che crede fortemente in questa iniziativa e che ha messo a disposizione anche il Palazzo del vino in linea con le finalità della struttura recentemente riqualificata. Un’esperienza intensiva e altamente qualificante che simulerà in pochi giorni le opportunità di un intero percorso formativo e offrirà una visione diretta e pratica dell’agricoltura di precisione, sulla sostenibilità ambientale e sull’impiego delle tecnologie digitali nella gestione delle produzioni agricole a partire alla viticoltura e all’olivicoltura, due pilastri della nostra economia locale.

L’agricoltura non è più solo tradizione, è anche innovazione, analisi dei dati, gestione intelligente delle risorse. Attraverso questa Summer School, gli studenti avranno quindi la possibilità di toccare con mano le applicazioni concrete di queste trasformazioni, sperimentando sul campo e in laboratorio strumenti e soluzioni di ultima generazione. Un’esperienza utile non solo per acquisire nuove competenze, ma anche per orientarsi in modo più consapevole nelle future scelte di studio o professionali”.

“Si tratta di un passaggio cruciale – ha ribadito – per verificare le condizioni necessarie all’istituzione di un corso Its permanente sul nostro territorio che rappresenta una scelta strategica nell’ambito delle iniziative che stiamo mettendo in campo per creare nuove opportunità di lavoro e di futuro per i nostri giovani e contrastare lo spopolamento delle Aree interne come la nostra. Per questo serve il contributo di tutti, delle scuole, delle imprese e dell’intera comunità nello stimolare la partecipazione a questa iniziativa e l’invito ai giovani del nostro territorio è quello di avvicinarsi con grande interesse a questa occasione che viene fornita”.