"AnticaMente", trenta espositori e oggetti d'altri tempi in Piazza della Repubblica per Pasqua e Pasquetta

Doppia dose di antiquariato e collezionismo sulla Rupe in occasione di Pasqua e Pasquetta. Il tradizionale mercatino "AnticaMente", in programma ad Orvieto ogni terza domenica del mese, si svolgerà infatti stavolta domenica 20 e lunedì 21 aprile. Una trentina gli espositori presenti in Piazza della Repubblica, per offrire a curiosi e appassionati, centinaia di oggetti "d'altri tempi", come recita il claim della manifestazione che si caratterizza per la presenza anche di oggetti vintage e di modernariato.



La due giorni è l'unica eccezione di un calendario che poi tornerà alla data unica già da domenica 18 maggio, per poi proseguire domenica 15 giugno, domenica 20 luglio, domenica 17 agosto, domenica 21 settembre, domenica 19 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 21 dicembre, come concordato con l'Amministrazione Comunale che patrocina a titolo gratuito l'iniziativa.



"Svolgere il mercatino in due giornate è impegnativo", sottolineano dall'Associazione InDivenire che organizza l'appuntamento, "ma i buoni riscontri avuti in questi anni ci spingono a replicare una formula che adottiamo già a Perugia e che abbiamo sperimentato di recente anche a Foligno, due delle altre città dove, così come anche a Todi, AnticaMente si svolge a rotazione mensilmente negli altri fine settimana".



"Orvieto è una piazza importante per l'antiquariato e il collezionismo, anche per la sua posizione geografica - spiega Mauro Giorgi, patron del circuito regionale - perchè richiama espositori e visitatori non solo dall’Umbria ma anche da regioni limitrofe quali il Lazio e la Toscana”.