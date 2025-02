Edizione 30 per "AnticaMente". Patrocinio del Comune per la mostra-mercato di antiquariato e collezionismo

economia

Ora è arrivato anche il patrocinio del Comune a coronare il successo di "AnticaMente Orvieto", la mostra-mercato di articoli di antiquariato, collezionismo, modernariato e vintage che, da ottobre del 2022, si svolge ogni terza domenica del mese in Piazza della Repubblica, nel centro storico della città del Duomo. "In realtà la disponibilità e la collaborazione dell'Amministrazione Tardani è stata totale fin dall'inizio e sicuramente importante per permettere il consolidamento e la crescita dell'appuntamento", sottolinea Mauro Giorgi, presidente dell'Associazione InDivenire che organizza la manifestazione.



La formula vede la presenza di una trentina di espositori da Umbria, Lazio e Toscana che portano ogni volta oggetti diversi, spesso anche in risposta alle richieste degli appassionati abituali che tornano mese dopo mese. L'interesse è infatti soprattutto per complementi di arredo per la casa o di pezzi per le più svariate collezioni, con i proprietari pronti a raccontare, anche ai semplici curiosi, spesso turisti, la storia delle cose più curiose, la loro provenienza e, se c'è stato, il loro restauro.



"AnticaMente" è una sorta di mercatino delle pulci che ha nella sua periodicità uno dei propri punti di forza, in qualche modo una garanzia per la stessa clientela. Ugualmente importante è la circuitazione della quale la piazza di Orvieto fa parte, visto che la mostra-mercato si svolge negli altri fine settimana del mese pure a Todi, Foligno e Perugia, con un ricambio che favorisce gli scambi di pezzi particolari tra gli stessi diversi espositori.



Un'edizione speciale sarà quella di aprile, quando "AnticaMente" si svolgerà per la prima volta in due giorni, domenica 20 e lunedì 21 aprile, nei giorni di Pasqua e Pasquetta; una formula quella della doppia giornata che è da sempre la normalità a Perugia e che verrà sperimentata anche a Foligno sabato 1° e domenica 23 marzo, sabato 3 e sabato 31 maggio, sabato 2 e domenica 24 agosto e ancora sabato 1° e domenica 23 novembre.



"Siamo convinti che avremo una bella risposta, vista la dimensione turistica della città, anche da questa prima prova ad Orvieto, dove se la sperimentazione avrà successo non escludiamo altre repliche", commenta Giorgi.