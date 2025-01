Riparte l'anno della mostra mercato di antiquariato e collezionismo "AnticaMente"

economia

Domenica 19 gennaio prende il via ad Orvieto l'anno nuovo di "AnticaMente", il mercatino mensile di antiquariato e collezionismo che si è andato a consolidare in questi anni nel centro storico della città del Duomo. La mostra-mercato continuerà a svolgersi in Piazza della Repubblica ogni terza domenica del mese, quindi a seguire il 16 febbraio, il 16 marzo, il 20 e 21 aprile, unica eccezione con una speciale due giorni a salutare la primavera, e poi ancora il 18 maggio, il 15 giugno, il 20 luglio, il 17 agosto, il 21 settembre, il 19 ottobre, il 16 novembre e il 21 dicembre, con ben tre date a segnare il passaggio di stagione.



"Orvieto è una piazza importante per l'antiquariato e il collezionismo - sottolinea Mauro Giorgi, presidente dell'associazione Indivenire che organizza l'appuntamento - perchè richiama espositori e visitatori non solo dall'Umbria ma anche dal Lazio e dalla Toscana fornendo una sua cifra distintiva alla nostra proposta che ha un ambito regionale".



"AnticaMente" è infatti un format che si è esteso nel tempo anche ad altre città quali Todi, con il mercatino che si tiene ogni seconda domenica del mese a Ponterio, ma anche a Foligno, in piazza della Repubblica e in Largo Carducci ogni primo sabato del mese, ed infine a Perugia, con i banchi presenti per due giorni, sabato e domenica, ogni ultimo fine settimana del mese. In totale, in tutto il territorio regionale, nel 2025 saranno 50 gli appuntamenti in programma con il coinvolgimento di oltre 200 espositori di antiquariato, modernariato, collezionismo e vintage provenienti da tutto il centro Italia.