In Piazza della Repubblica si rinnova l'appuntamento con "AnticaMente"

Torna puntuale ad Orvieto, domenica 17 novembre, l'appuntamento con la mostra-mercato di antiquariato, collezionismo, vintage e modernariato "AnticaMente", i cui banchi vengono posizionati nella centralissima Piazza della Repubblica.



Grazie alle temperature miti la partecipazione di espositori resta sempre alta. Lo sanno bene gli organizzatori che, nel caso specifico, sono presenti con lo stesso format anche nelle città di Perugia, di Todi e da ultimo anche di Foligno, dove "AnticaMente" ha debuttato ad inizio mese.



"L'obiettivo centrato - spiega Mauro Giorgi, presidente dell'associazione - è stato quello di creare un circuito regionale con benefici sia per gli espositori che per gli appassionati del settore, che si muovono da una città all'altra alla ricerca di pezzi pregiati". Il mercatino si terrà anche a dicembre, per poi ripartire per tutto il nuovo anno, confermato sempre alla terza domenica del mese.



"Siamo soddisfatti della risposta di Orvieto - aggiunge Giorgi - e non vi sono motivi per cambiare date o collocazione: si tratta di una piazza che presidia una parte dell'Umbria che richiama presenze sia dall'alto Lazio che dalla bassa Toscana".