Valdichiana, esempio di turismo sostenibile e rigenerativo al TTG di Rimini

economia

La Valdichiana Senese si presenta come un esempio di turismo consapevole e rigenerativo al TTG Travel Experience di Rimini, da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre. All'interno dello stand di Toscana Promozione Turistica, racconterà un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio.



In particolare, giovedì 10 ottobre alle 15.30, Valdichiana Living, il tour operator della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, illustrerà un'offerta turistica basata su esperienze autentiche e sostenibili. L'obiettivo è quello di promuovere un turismo che favorisca le aree rurali, preservando le tradizioni locali e offrendo un contatto diretto con le comunità e i produttori.

“Il tema della consapevolezza del viaggio è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali” dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

L’enogastronomia è uno dei pilastri di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità. Un’interessante novità è il picnic panoramico a base di prodotti bio e a km0, che prevede l’esplorazione delle campagne della Valdichiana Senese a bordo di van 100% elettrico.

Oltre all’aspetto gastronomico, la Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali.

Il territorio è animato da eventi unici che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto.

La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano.

L’impegno verso la sostenibilità ambientale è una priorità per la Valdichiana Senese, come dimostrano iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio.

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese ha anche contribuito, grazie al suo ruolo di segreteria tecnica, alla partecipazione della Federazione Italiana delle Strade del Vino, dell’Olio, dei Sapori nella “Carta per il Turista Enogastronomico Sostenibile” presentata al TTG. Si tratta di un vademecum per fare esperienza in modo sostenibile dell’enogastronomia di un territorio, nel rispetto dell’ambiente, della cultura e della comunità locale.

Un ulteriore coinvolgimento della Valdichiana Senese sempre a tema green si terrà poi subito dopo l’appuntamento di Rimini quando, in Toscana da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, un gruppo di buyer internazionali parteciperà a un tour dedicato alla scoperta della sostenibilità nella Valdichiana Senese, visitando Cetona, Montepulciano, Sarteano e Chiusi.

Durante il tour, avranno l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche locali, partecipando a degustazioni di olio extravergine d’oliva biologico e sostenibile, cooking class con erbe spontanee e visite alle cantine per assaporare i pregiati vini della zona. Questo press tour rappresenta un’occasione unica per mostrare l’impegno concreto della Valdichiana Senese nella promozione di un turismo autentico, rigenerativo e rispettoso dell'ambiente.