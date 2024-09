Sportello doganale, nuovo servizio di ADM e Camera di Commercio dell'Umbria per imprese e professionisti

economia

È stato rinnovato martedì 24 settembre il protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria e la Camera di Commercio dell’Umbria, accordo che favorisce gli strumenti e le modalità di accesso alle informazioni e ai servizi in materia doganale e di accise in favore delle imprese e dei professionisti del territorio.

Il protocollo è stato firmato nella Sala della Giunta della Camera di Commercio dal presidente, Giorgio Mencaroni, e dal direttore territoriale ADM, Davide Bellosi, i quali hanno evidenziato l’importanza della collaborazione già in atto da tempo. Novità dell’accordo, in cui è prevista la prosecuzione di incontri di approfondimento in materia doganale e di accise, è l’avvio del nuovo servizio, lo "Sportello doganale", grazie al quale viene previsto un canale informativo diretto, on line e gratuito, destinato alle aziende e ai professionisti umbri.

In base al protocollo, che avrà durata triennale, si potrà inviare una mail all’indirizzo internazionalizzazione@umbria.camcom.it ponendo quesiti circa le autorizzazioni e agevolazioni doganali, la certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), il sistema degli importatori registrati REX (Registered Exporter), le licenze e i rimborsi in ambito accise.

A tale scopo la Camera di Commercio dell’Umbria predisporrà una pagina dedicata sul proprio sito istituzionale (Sportello doganale) attraverso la quale sarà possibile accedere al modello predisposto per inoltrare le richieste. Il servizio sarà attivo da lunedì 30 settembre 2024. Le risposte ai quesiti, predisposte da funzionari esperti dei due Enti, saranno inviate ai richiedenti in tempi brevi.

"Il protocollo odierno rinnova la proficua collaborazione in atto da anni tra ADM e la Camera di Commercio - ha dichiarato il direttore territoriale Davide Bellosi - sinergia che, oltre alle consuete attività divulgative, offre da quest’anno un canale privilegiato e diretto di sostegno alle imprese e in generale al tessuto economico del territorio. Con lo ‘Sportello doganale’ online viene avviato uno strumento in grado di fornire una maggiore consapevolezza sulle procedure che danno un più facile accesso ai mercati esteri".

"Con questo protocollo intendiamo rafforzare il nostro impegno volto a sostenere l’apertura ai mercati esteri delle aziende, un fattore a nostro avviso sempre più centrale per assicurare la crescita della propria impresa - ha affermato il presidente dell’Ente camerale umbro, Giorgio Mencaroni - ma conosciamo le incertezze delle imprese a internazionalizzarsi; la complessità delle normative e gli ostacoli di natura linguistica sono i principali impedimenti percepiti dalle aziende. Ecco perché rafforziamo il nostro impegno con questa nuova, importante iniziativa dello Sportello doganale”.