Umbria terzultima per assunzioni di laureati, ma le imprese dichiarano che non trovano oltre il 50% dei laureati di cui hanno bisogno

economia

C’è un paradosso nelle assunzioni di laureati in Umbria da parte delle imprese: da un lato la regione, nel 2023, è la terzultima per percentuale di assunzioni di laureati sul totale degli avviamenti al lavoro, dall’altro le imprese umbre segnalano che non riescono a trovare oltre un laureato su due di cui hanno bisogno, con percentuali che arrivano al 74% tra il personale medico e paramedico, al 70% tra gli ingegneri elettronici e dell’informazione, al 68% tra i laureati nell’indirizzo ingegneria civile e architettura.

Il quadro emerge dal corposo report realizzato da Unioncamere, utilizzando dati del Sistema Informativo Excelsior(curato da Unioncamere e Anpal) e quelli dì AlmaLaurea, dal titolo “Laureati e Lavoro - gli sbocchi professionali dei laureati nelle imprese, Indagine 2023”, che scandaglia a fondo la situazione in tutte le regioni italiane. Venendo alla situazione dell’Umbria, nel 2023 i laureati che le imprese avevano dichiarato di voler assumere sono 5.900, il 9,1% delle assunzioni totali.



Si tratta del terz’ultimo dato italiano (peggio fanno solo Abruzzo, con 8,3%, e Valle d’Aosta con 6,8%. Sul podio, invece, Lombardia (18,8% di assunzioni di laureati sul totale degli avviamenti al lavoro), Lazio (18,4%) e Piemonte (15,7%). Quanto alle altre due regioni del Centro, non sono invece molto sopra l’Umbria: la Toscana, infatti, fa 9,5% e le Marche 9,3%.

Dal 2019 al 2023 le assunzioni di laureati in Umbria cresciute dell’11,7% (da 5.284 a 5.900), mentre in Italia sono salite del 30,2% I laureati assunti in Umbria dalle imprese erano 5.284 nel 2019, mentre, a causa della pandemia, nel 2020 sono scese a 3.912, mostrando poi una forte avanzata sia nel 2021 (4.904) che nel 2022 (6.475), anno in cui, come anche per il Pil, sono stati superati i livelli pre covid. Nel 2023, in conseguenza di una crescita economica molto più modesta, il numero di assunzioni di laureati nella regione scende a 5.900, -8,9% sul 2022.

Complessivamente, se si confronta il 2029 con il 2023 la crescita delle assunzioni dei laureati in Umbria è dell’11,7%, molto meno del +30,2% fatto segnare a livello nazionale. Le assunzioni di laureati nel 2023 nella regione per indirizzo universitario e la percentuale di difficoltà di reperimento da parte delle imprese, che in media in Umbria è di oltre il 50%. Questi gli avviamenti al lavoro in Umbria per indirizzo universitario. Il primo valore è il numero di assunzioni, il secondo la percentuale di difficoltà di reperimento da parte delle imprese. La graduatoria è per numero di avviamenti per indirizzo universitario e va dal valore più grande a quelle più piccolo.

Indirizzi - Numero assunzioni - Difficoltà di reperimento di laureati:

Economico 1.940 – 60%

Insegnamento e Formazione 830 – 49%

Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 430 – 64%

Sanitario e Paramedico 420 – 74%

Ingegneria Industriale 400 – 61%

Chimico-Farmaceutico 370 – 65%

Ingegneria Civile e Architettura 310 – 68%

Ingegneria Elettronica e dell'Informazione 260 – 70%

Umanistico, Filosofico, Storico e Artistico 180 – 47%

Politico-Sociale 160 – 47%

Linguistico, Traduttori e Interpreti 140 – 59%

Altri Indirizzi di Ingegneria 100 – 49%

Medico e Odontoiatrico 100 – 65%

Scienze Motorie 80 – 65%

Agrario, Agroalimentare e Zootecnico 50 – 65%

Giuridico 40 – 30%

Statistico 40 – 6%

Psicologico 30 – 55%

Scienze Biologiche e Biotecnologie / – 0%

Scienze della Terra / – 0%

"Le imprese italiane – afferma lo studio Unioncamere - hanno riscontrato difficoltà nella ricerca di 1 laureato su 2, pari a 376mila entrate nel 2023 (il 49% delle entrate di laureati), accentuando una situazione già complessa e che nel 2019 riguardava 1 laureato su 3".



Nel 62,9% dei casi il motivo di tali difficoltà è dato dal “gap di offerta”, ovvero un ridotto numero di candidati disponibili sul mercato, soprattutto quando si ricercano laureati degli indirizzi statistico, sanitario e paramedico, medico e odontoiatrico e chimico-farmaceutico. Più contenute le difficoltà di reperimento legate al “gap di competenze”, ovvero collegate alla formazione non adeguata, indicate dalle imprese nel 29,3% dei casi.

Le competenze richieste dalle imprese, c’è qualche sorpresa: primeggiano flessibilità, capacità di adattamento, la capacità di lavorare in gruppo e il problem solving. Tra le competenze più richieste dalle imprese per gli ingressi del 2023 si annoverano la flessibilità e adattamento, la capacità di lavorare in gruppo e il problem solving (richieste rispettivamente per l’84,4%, l’81,1% e il 79,2% delle assunzioni di laureati previste).

Più in generale, le imprese richiedono un’esperienza pregressa per ricoprire le posizioni di cui sono alla ricerca. Nel 53,1% dei casi è richiesta ai laureati un’esperienza specifica, nel 34,5% dei casi una esperienza un po’ più ampia, comunque nello stesso settore, e nel 6,0% un’esperienza generica. Solo nel 6,4% dei casi non è richiesto alcun tipo di esperienza.

Le competenze richieste dalle imprese ai laureati, molto spesso, vengono acquisite grazie a esperienze che vanno oltre la sola didattica frontale. La documentazione di AlmaLaurea, a tal proposito, consente di arricchire il quadro conoscitivo con ulteriori spunti di riflessione. Secondo i dati del 2022, a parità di condizioni, chi ha svolto un tirocinio curriculare ha avuto il 4,3% di probabilità in più di essere occupato a un anno dal conseguimento del titolo rispetto a chi non ha svolto tale tipo di attività; chi ha svolto un periodo di studio all’estero, invece, ha avuto maggiori probabilità di essere occupato rispetto a chi non ha mai svolto un soggiorno all’estero, sia che si tratti di esperienze riconosciute dal proprio corso di laurea (+12,3%), sia che si tratti - seppure numericamente ridotte - di esperienze su iniziativa personale (+25,8%). Le esperienze di tirocinio curriculare, che hanno coinvolto il 59,4% dei laureati del 2022, sono apprezzate dai datori di lavoro perché rappresentano frequentemente, per gli studenti universitari, una prima e concreta esperienza di lavoro in azienda.

"L’Umbria - dichiara Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria - è a fondo classifica sulle assunzioni dei laureati, eppure le imprese della regione affermano che, in media in oltre un caso su due, hanno difficoltà a trovare i laureati di cui hanno bisogno. Insomma, il mismatch è grande e il report di Unioncamere-Excelsior, molto corposo e approfondito, va studiato a fondo perché può contribuire a mettere in campo innovazioni nelle politiche della formazione e del lavoro.



Come va approfondito il perché le imprese umbre non trovano il personale che cercano, visto che risultano di difficile reperimento tipologie di laureati che in Umbria ci sono. Nel senso, mi spiego meglio, di approndire dove queste imprese cercano il personale, quali canali usano, quali sono i problemi nel reperimento, così da poter mettere in atto una qualche strategia efficace per sciogliere questi nodi. Vorrei sottolineare, poi che, benché la crescita sia inferiore al dato nazionale, comunque tra il 2019 e il 2023 le assunzioni di laureati in Umbria sono cresciute da 5.284 a 5.900, testimoniando un cambiamento, insufficiente ma presente, del sistema imprenditoriale umbro verso livelli di maggiore innovazione qualità.



Ma la strada resta lunga, anche se i segnali in questo senso ci sono e, per una parte delle aziende, anche rilevanti. La Camera di Commercio è in prima fila nell’accompagnare e spingere tale cambiamento, mettendo al centro la transizione digitale e quella ecologica”.