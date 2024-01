Riparte "AnticaMente", mostra mercato dell'antiquariato e del collezionismo in Piazza della Repubblica

economia

Domenica 21 gennaio parte il nuovo anno di "AnticaMente Orvieto", la mostra-mercato dell’antiquariato e del collezionismo che ormai da due anni si svolge con regolarità ogni terza domenica del mese, in Piazza della Repubblica, in pieno centro storico.

Confermate per il 2024 sia la collocazione che le date e la cadenza mensile, visti i positivi riscontri che hanno visto crescere la manifestazione fino a superare, nei periodi meteorologici e turistici più favorevoli, i 70 espositori, provenienti non soltanto dall’Umbria ma anche dalle regione limitrofe. Questo grazie soprattutto alla posizione di Orvieto, che intercetta espositori e visitatori anche dal Lazio e dalla Toscana.



Confermata anche la formula itinerante che vede Anticamente replicare la formula sulle piazze di Todi, la seconda domenica del mese, e di Perugia, l’ultimo sabato e domenica di ogni mese. "Una soluzione che vede il favore degli espositori, che così possono ruotare e organizzarsi sulla base della propria strategia e disponibilità, ma che ha dato riscontri positivi anche sul fronte dell’aumento dei visitatori”, commenta l’organizzatore Mauro Giorgi, presidente dell'Associazione InDivenire.



Tra le ipotesi, ancora in fase di valutazione, quella di aggiungere una quarta piazza per coprire in modo ottimale tutta l’Umbria e tutto il mese. “Una novità che si sta valutando – aggiunge Giorgi – è di estendere la durata del mercatino oltre il tramonto, quindi in notturna, soluzione che potrebbe incontrare il favore dei turisti, in modo particolare nel periodo estivo, quando in città si susseguono eventi tutte le settimane”.