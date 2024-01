Lugnano in Teverina in vetrina a Roma con "Olea Mundi: dalla conservazione allo sviluppo"

economia

Il Comune di Lugnano in Teverina parteciperà venerdì 19 gennaio a Roma ad un convegno dal titolo "Olea Mundi: dalla conservazione allo sviluppo" incentrato sulla loro promozione insieme a quelli di Follonica (Toscana) e Pergusa di Enna (Sicilia). L'evento, promosso dall’europarlamentare umbra Francesca Peppucci, si svolgerà dalle 10.30 allo Spazio Europa - Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

L'obiettivo è promuovere collezioni di grande importanza agricola e culturale che rappresentano un’eccellenza per il miglioramento varietale e la conservazione della biodiversità. L’iniziativa verrà suggellata dalla firma di un protocollo d’intesa fra i tre Comuni – per quello di Lugnano in Teverina, il sindaco Gianluca Filiberti – e gli enti che lavorano per le tre collezioni.



Il protocollo avrà lo scopo di dare nuovo impulso e nuova linfa allo sviluppo scientifico, culturale e turistico di questo importante attrattore. Dopo il convegno nella sala espositiva dello Spazio Europa, i prodotti tipici dei tre territori saranno presentati nell'Atelier dei Sapori.