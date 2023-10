Marsciano in prima linea sugli appalti Pnrr. "Fondamentale il supporto di Asmel"

economia

Il maltempo non ha frenato la tappa umbra del Tour Appalti-PNRR svoltasi venerdì 27 ottobre presso il Comune di Marsciano. Un appuntamento importante che sottolinea la sinergia tra ASMEL e i Comuni del territorio. L'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Marsciano, Francesca Borzacchiello, nel ringraziare ASMEL per aver individuato il Comune perugino per la tappa del Tour Appalti-PNRR, ha voluto sottolineare l’importanza dell’esperienza maturata:



«Abbiamo deciso di aderire ad ASMEL circa un anno fa, nel pieno dell’attuazione degli interventi del PNRR, e da allora abbiamo concluso già cinque procedure di gara. Questo supporto è stato fondamentale perché l’avvio del PNRR ha veramente messo a dura prova tutti gli Enti locali con i loro uffici tecnici non solo per l’iter normativo ma anche per una interazione quotidiana tra i nostri uffici e la struttura di ASMEL con consulenti esperti sulle diverse problematiche.

Da qui al 2026 c’è ancora tanto lavoro da fare sia da un punto di vista operativo che attraverso la costante attività formativa. Probabilmente senza il supporto di ASMEL non saremmo riusciti a garantire questi livelli di efficienza nel rispetto degli obiettivi e dei tempi imposti dallo stesso PNRR».

Durante l’evento sono state analizzate con sindaci, amministratori, segretari e funzionari le difficoltà di coordinamento tra norme codicistiche e norme derogatorie e speciali, in particolare le norme integrative per gli appalti PNRR su controlli, DNSH, clausole per la parità di genere e progettazione in BIM. Il Tour Appalti naturalmente continua nelle altre regioni italiane: la prossima tappa è in programma martedì 7 novembre nel Lazio presso il Comune di Alatri in provincia di Frosinone.

Pubblicità

Tra le questioni più calde che il parterre di esperti ha affrontato nel corso dell’incontro figurava anche l’operatività del nuovo sistema di qualificazione, con il blocco del rilascio dei CIG per le stazioni appaltanti non qualificate che devono ricorrere a SSAA e CUC autorizzate da ANAC a gestire gli affidamenti sopra le soglie di qualificazione come la Centrale di committenza Asmel Consortile qualificata per tutte le gare di qualsiasi importo (nel 2022 svolte 6.952 gare per 1,7 Miliardi di euro). Ampio spazio è stato dedicato inoltre al Piano straordinario delle assunzioni e alle modalità semplificate garantite da ASMEL agli Enti interessati attraverso la procedura degli Elenchi di Idonei.