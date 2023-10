La Regione Umbria per la prima volta allo SMAU, appuntamento di riferimento su innovazione e startup

economia

La Regione Umbria è per la prima volta allo SMAU Milano, appuntamento internazionale di riferimento in Italia sull’innovazione e le startup. Mercoledì 18 ottobre l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, e l'amministratore unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa, hanno fatto visita al Salone dove sono presenti cinque startup umbre, per far conoscere le proprie attività e creare nuove connessioni con grandi aziende, professionisti e operatori internazionali provenienti da oltre 20 Paesi.

Si tratta di Agricolus; Impatto Positivo; Solerzia Srl; Red Lynx; Luna Geber Engineering. Realtà differenti, che vanno dal settore agricolo a quello energetico, dell’intelligenza artificiale alle tecnologie blockchain applicate alla sostenibilità, tutte selezionate per partecipare a SMAU perché detentrici di innovazioni particolarmente promettenti.

La giornata ha visto anche la premiazione dell’impresa Logycompany 3, vincitrice del premio innovazione SMAU assegnato alle realtà più innovative in termini di modelli organizzativi, innovazione di prodotto o digitalizzazione dei processi. In particolare, Logycompany si è distinta come impresa nel settore della logistica per lo sviluppo di soluzioni sostenibili e ad altissima efficienza, come i mezzi pesanti elettrici a temperatura controllata.

Pubblicità

L’assessore Fioroni ha sottolineato che “portare le nostre startup più promettenti in fiera è un’operazione tutt’altro che banale. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo moltiplicato le opportunità di crescita delle imprese innovative del territorio e la partecipazione a SMAU rappresenta un ulteriore tassello di una politica che è ben consapevole di quanto creare delle imprese innovative sia un processo altamente complesso, ma fondamentale per lo sviluppo del territorio”.

L'amministratore unico Sciurpa, ha rimarcato che “è un grande orgoglio essere per la prima volta a SMAU. A Milano sono presenti le startup più promettenti delle Regioni italiane che più stanno facendo nell’ambito dell’innovazione e come Sviluppumbria sappiamo che la nostra attività di accompagnamento e accelerazione sta dando i suoi frutti”.

Di seguito il dettaglio delle cinque startup presenti in fiera:

- "Agricolus" è un’azienda ormai conosciuta a livello internazionale per le sue soluzioni innovative per l’agricoltura di precisione. Una realtà che negli anni ha sviluppato una piattaforma altamente performante, che combina una vasta gamma di tecnologie, che permette agli agricoltori di monitorare le coltivazioni a 360 gradi e predire eventuali eventi dannosi.

- "Impatto Positivo" è una startup operante in ambito sociale. L’impresa, attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain, ha sviluppato impact token in grado di certificare l’impatto sociale e ambientale legato all’attività di imprese e allo svolgimento di eventi.

- Solerzia è un’impresa innovativa operante nel settore dell’energia rinnovabile, che progetta e realizza una vasta gamma di strutture e infrastrutture innovative e personalizzate (in particolare pali e pensiline smart/fotovoltaiche) pensate per coprire le esigenze diversificate dei clienti

- "Red Lynx è una start-up innovativa nata come Spin-off del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia che prefigge lo scopo di realizzare soluzioni innovative basate su tecnologie di Intelligenza Artificiale, in particolare Machine Learning, Deep Learning e Computer Vision, a supporto di applicazioni tecnologiche di ogni tipo.

- "Luna Geber Engineering Srl" (LGE) ha la missione di fornire tecnologie IoT innovative che consentano un facile monitoraggio in molteplici contesti, assistendo il processo decisionale sulla base dei dati raccolti, utilizzati per ottimizzare il lavoro e prevenire eventi anomali.