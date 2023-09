Piccolo antiquariato e collezionismo in Piazza della Repubblica, torna "Anticamente"

economia

Torna ad Orvieto domenica 17 settembre l'appuntamento di "Anticamente" con alcune decine di espositori di piccolo antiquariato e collezionismo che, come ogni terza domenica del mese, saranno in Piazza della Repubblica. Organizzata dall'Associazione "Indivenire", la manifestazione festeggia a settembre il suo primo anno di attività sulla Rupe, anche se con lo stesso marchio è attiva da più tempo anche a Todi e a Perugia in altri fine settimana. Tempo quindi anche per dei primi bilanci.



"Complessivamente siamo soddisfatti - commenta Mauro Giorgi, presidente di Indivenire - seppur dinanzi ad una fluttuazione di presenze che caratterizza questo tipo di iniziative. Orvieto è comunque una piazza interessante, sia per gli espositori, visto che riesce a coinvolgere l'interesse anche di operatori di Lazio e Toscana, sia per il pubblico, sempre piuttosto numeroso e interessato, data anche la forte impronta turistica della città".



Sui banchi centinaia di oggetti di arredamento, complementi, attrezzi del passato, foto e pubblicazioni d’epoca, materiali da collezione e altri oggetti particolari che fanno la gioia dei collezionisti che sono poi il vero motore di questo tipo di manifestazioni.