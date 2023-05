Istituzioni a confronto con le realtà imprenditoriali del territorio

economia

Insieme all’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, e alla presidente della Sezione di Orvieto di Confindustria, Patrizia Ceprini, il sindaco, Roberta Tardani, ha fatto visita a due importanti realtà industriali cittadine, la Ponte Giulio e la Welcare Medicals.

"Un'impresa storica del territorio che porta il nome di Orvieto in Italia e nel mondo - ha detto al riguardo - e una realtà che si è radicata qui e che sta crescendo e sta investendo per ampliare le proprie produzioni di altissima qualità e soprattutto i settori di ricerca e sviluppo.

Pubblicità

La visita dell’assessore Fioroni è stata l’occasione anche per fare il punto con gli imprenditori su infrastrutture, patrimonio, formazione professionale e sulle opportunità che la Regione ha messo a disposizione per le imprese umbre. Un confronto sempre proficuo e stimolante con le nostre realtà imprenditoriali alle quali l'Amministrazione non farà mai mancare il supporto per lo sviluppo del territorio".