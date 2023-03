"Chiusura filiali? No, grazie". In corso la campagna Uilca contro la desertificazione bancaria

economia

Dopo le soste in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, la campagna itinerante "Chiusura filiali? No, grazie", promossa da Uilca contro la desertificazione bancaria tra i comuni italiani più colpiti dal taglio degli sportelli bancari, arriva in Umbria.

"Le prime tappe - afferma il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan - hanno confermato quanto la desertificazione degli sportelli bancari sia un problema sentito dalla popolazione. Le testimonianze delle persone incontrate finora ci confermano la portata sociale e non solo occupazionale del problema. Il nostro obiettivo è coinvolgere comunità, cittadini e istituzioni locali e politiche".

Per Luciano Marini, segretario generale Uilca Umbria, "le banche devono abbandonare le politiche di taglio indiscriminato dei costi, recuperando l’imprescindibile funzione sociale che hanno ricoperto in passato".

"Le aggregazioni bancarie in corso stanno riducendo l’offerta, la concorrenza e la presenza sul territorio, aumentando i disagi ed acuendo le differenze sociali”, afferma il segretario generale aggiunto Uilca Umbria, Luca Cucina.

Secondo la segretaria regionale Uilca Umbria Valentina Gallarato "è tempo che gli istituti di credito puntino meno sugli interessi economici e valorizzino il capitale umano, che resta la grande risorsa del nostro Paese".

Un van porterà Uilca nelle piazze dei piccoli centri dove, per l’occasione, sarà possibile partecipare a un sondaggio sull’impatto sociale ed economico del fenomeno sulla popolazione, in particolare le fasce più fragili.

Oltre alla battaglia contro la desertificazione bancaria, Uilca è attiva anche con "Basta pressioni commerciali", una campagna di sensibilizzazione contro le indebite pressioni cui sono sottoposti le lavoratrici e i lavoratori del credito.

Dal 2015 al 20211, in Italia si è registrato un taglio di 8.608 sportelli bancari per una contrazione pari al 28,4%. Sono 33.104 i dipendenti in meno nel settore (-10,9%). In Umbria dal 2015 al 2021 sono stati tagliati 161 sportelli bancari, pari a una contrazione del 31,5%, passando da 511 nel 2015 a 350 nel 2021.

Il numero dei dipendenti è diminuito del 29,9% passando da 3.751 del 2015 a 2.631 del 2021. Sono 32.563 i cittadini nella regione che non hanno accesso al servizio bancario. A Perugia, il numero degli sportelli bancari si è abbassato del 31,7%, sono 124 gli sportelli chiusi, passando da 391 nel 2015 a 267 nel 2021.

L’appuntamento è per giovedì 30 marzo a Castel Ritaldi, in Piazza dei Partigiani, dalle 10.30 alle 13.30. Venerdì 31 marzo alle 10 Perugia ospiterà la manifestazione di chiusura della tappa presso la Sala dei Notari, in Piazza IV Novembre. Interverranno Andrea Romizi, sindaco di Perugia, Michele Toniaccini, presidente dell’Anci Umbria, Emma Pavanelli, deputata, Walter Verini, senatore.

E ancora Maurizio Molinari, segretario generale Uil Umbria, Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l’usura, Nilo Arcudi, presidente del Consiglio Comunale di Perugia, Erika Borghesi, consigliera della Provincia di Perugia, Laura Pernazza, presidente della Provincia di Terni, Christian Baldelli, portavoce dell’assemblea generale dei cittadini di Ponte Valleceppi, Luciano Marini, Luca Cucina e Valentina Gallarato, segretari regionali Uilca Umbria e Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.