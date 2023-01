Nasce "MediaNetwork", il primo circuito di giornali on line Made in Umbria

economia

Oltre 70.000 utenti unici al giorno suddivisi tra Umbria, Lazio e Toscana. Cinque giornali che garantiscono una copertura capillare e informano ogni giorno con autorevolezza e completezza migliaia di lettori. Un grande progetto editoriale che parte da Orvieto e guarda all’Italia centrale.

Un canale promozionale e pubblicitario di primaria importanza che garantisce alle aziende la massima visibilità.

Sono le credenzali di MediaNetwork, il primo circuito dell’informazione on line mai creato in Umbria grazie all’idea degli editori di giornali quali Orvietonews.it, Orvietosi.it, Orvietolife.it, Orvieto24.it/Orvietosport.it e Umbriaconomia.it, testate storiche e nuove pubblicazioni per un network informativo destinato a crescere. A partire dal mese di gennaio, il nuovo circuito dei giornali on line ha iniziato la propria attività, proponendosi come un’unica grande piattaforma informativa, supportata da un’agenzia pubblicitaria integrata che garantisce agli inserzionisti la presenza in tutti i giornali del gruppo.

Il progetto nasce dalla collaborazione di editori e giornalisti intenzionati a valorizzare l’importanza ormai strategica dell’informazione on line, unendo le forze per creare sinergie aziendali ed offire al mercato un unico prodotto editoriale. Davide Pompei, condirettore di Orvietonews.it, uno dei giornali telematici più longevi d’Italia, Sara Simonetti direttore di Orvietosi.it, anch’essa storica testata, Alessandro Maria Li Donni, editore e direttore di Orvietolife, Monica Riccio a cui fanno capo le due testate Orvieto24.it e Orvietosport.it, e Claudio Lattanzi, direttore dell’ultimo nato Umbriaeconomia.it edito da Intermedia Edizioni, sono i promotori di MediaNetwork, un grande progetto da oggi a disposizione della comunità, degli operatori economici, ma anche delle istituzioni e degli enti.