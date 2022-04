Accordo Mipaaf-Philip Morris per la filiera tabacchicola. "Importanti risvolti anche per l'Umbria"

economia

L’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, interviene in merito “all’importante accordo” siglato tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Philip Morris per lo sviluppo della filiera tabacchicola italiana. "L’Umbria – sottolinea l’assessore Fioroni - diventa sempre più una protagonista della filiera tabacchicola in Italia. Questo è il messaggio che arriva dall’accordo MIPAAF e Philip Morris, che prevede un investimento da 100 milioni di euro in Italia, rivolto a 1.000 imprese agricole di Umbria, Campania, Veneto e Toscana”.

"L’accordo – aggiunge l’assessore - pone al centro sostenibilità, agricoltura 4.0 e formazione di giovani agricoltori, secondo un approccio che sostiene fortemente l’integrazione della filiera agricola e industriale. Un segnale importante, che in parte rappresenta la nostra visione dell’Umbria: una regione dove si può fare innovazione partendo dai settori più tradizionali, promuovendo la creazione di filiere sempre più integrate e attraendo investimenti che quelle filiere le rafforzino”.

Dal canto suo, l'assessore regionale all’Agricoltura, Roberto Morroni, esprime “profonda soddisfazione” per l’intesa raggiunta. "Un'intesa importante - sottolinea - che dà prospettive alla filiera tabacchicola nazionale, con un impegno economico significativo della multinazionale per i prossimi anni”. “Questa intesa – aggiunge - soddisfa l'impegno portato avanti in questi mesi e che ha visto la Regione Umbria protagonista, insieme alle altre Regioni italiane a vocazione tabacchicola, di una costante interlocuzione con il Governo e il Mipaaf per porre al centro dell'attenzione l’urgenza di garantire sostenibilità economica e prospettive di sviluppo al settore del tabacco”.

“È la migliore risposta alle aspettative dei nostri produttori – rimarca Morroni –, ottenuta grazie all’impegno di Coldiretti e Ont, che aggiunge un tassello importante alle iniziative per il futuro della filiera del tabacco, realizzando entrambi gli obiettivi prioritari, quello della sostenibilità e quello della continuità e certezza di investimenti attraverso accordi pluriennali”.

“Un’intesa che va nella giusta direzione – conclude Morroni – L’auspicio è che l’esempio di Philip Morris possa essere seguito anche da altre realtà impegnate in questi giorni sul fronte del mantenimento e del rilancio della filiera tabacchicola italiana”.