È Federico Sisti il primo segretario generale della Camera di Commercio dell'Umbria

È Federico Sisti il primo segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Regionale dell’Umbria, istituita in attuazione della riforma del sistema camerale italiano. Con la confirmatio del decreto di nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il neo-segretario generale si è ufficialmente insediato nell’ufficio di Via Cacciatori delle Alpi, a Perugia, da cui guiderà l’amministrazione della Camera di Commercio dell’Umbria.



"Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata dal presidente Giorgio Mencaroni e dalla giunta camerale - ha detto Sisti all’atto del suo insediamento - e sono consapevole che mi aspetta un incarico di grande responsabilità, a fronte del quale metterò il massimo impegno ed entusiasmo, alla guida di un ente che la riforma ha voluto di livello regionale, oggi espressione di un sistema imprenditoriale forte di oltre 94.000 imprese.

Lavoreremo per dare corpo e sostanza alle legittime aspettative delle nostre imprese, che guardano alla nuova Camera dell’Umbria come a una grande opportunità di crescita e sviluppo. Insieme ai dirigenti già in forze all’Ente, Giuliana Piandoro e Mario Pera, sulla cui collaborazione e capacità so di poter contare, sono certo andremo a formare un team che rafforzerà la governance camerale e la sua incisività a beneficio delle imprese, in una visione pienamente sistemica delle esigenze del territorio".



Federico Sisti, 55 anni, è coniugato e padre di tre figli. Laureato in Economia e Commercio ed in Giurisprudenza, è dottore commercialista e revisore dei conti dal 1993. Manager attento ai processi di innovazione e sviluppo ed alla creazione di valore, ha ricoperto incarichi di vertice in enti pubblici ed imprese private. Uomo di grande esperienza, nel sistema camerale Sisti ha ricoperto ruoli di responsabilità e prestigio: segretario generale della Camera di Commercio di Matera, segretario generale dell’ente camerale di Frosinone e dell’Unioncamere Basilicata. E’ stato direttore generale delle Aziende Speciali Innova, Aspin e Cesp. E direttore generale dell’Azienda Speciale della Provincia di Frosinone e dirigente presso la Regione Lazio. Ha alternato l’attività professionale di consulenza aziendale rivolta a PMI ed a grandi imprese, con quella di docente e formatore. Professore universitario a contratto e docente in master universitari e percorsi di alta formazione.