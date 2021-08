Nel weekend torna l'appuntamento con "Lo Sbaracco". Terza edizione nel centro storico

economia

Per iniziativa dei commercianti e con la collaborazione del Comune, venerdì 27 e domenica 28 agosto si terrà ad Orvieto la terza edizione dell’iniziativa estiva "Lo Sbaracco". All’esterno dei propri punti vendita, i negozianti di Corso Cavour e Via Duomo che hanno aderito allestiranno uno spazio espositivo per proporre occasioni sotto forma di promozione ed ogni attività commerciale è identificata con un cartello con la scritta "negozio aderente".

Su appositi cartoncini con la scritta "sbaracco", saranno indicati i prezzi degli articoli in promozione, mentre, per quanto attiene il decoro e l’arredo urbano è previsto l’utilizzo di tessuti ed attrezzature di colore neutro. In tal senso, l’Amministrazione Comunale ha concesso a ciascun esercizio aderente uno spazio espositivo congruo nel rispetto delle norme di sicurezza e di viabilità, pari ad una profondità di un metro nell’area prospiciente il negozio.