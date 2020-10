Rinnovato il Coordinamento di Cittaslow Italia. Stefano Pisani alla guida

economia

Venerdì 2 ottobre, in un’assemblea straordinaria online dei sindaci italiani di Cittaslow, sono stati rinnovati gli organi sociali. Il nuovo Coordinamento di Cittaslow Italia per il triennio 2021/2023 è composto da:

- Amalfi (SA), sindaco Daniele Milano

- Brisighella (RA), sindaco Massimiliano Pederzoli

- Caiazzo (CE), sindaco Stefano Giaquinto

- Chiavenna (SO), sindaco Luca Della Bitta

- Cisternino (BR), sindaco Luca Convertini

- Controguerra (TE), ass.re Fabrizio di Bonaventura

- Gravina in Puglia (BA), sindaco Alesio Valente

- Greve in Chianti (FI), sindaco Paolo Sottani

- Grumes_Comune di Altavalle (TN), ass.re Vera Rossi

- Marradi (FI), sindaco Tommaso Triberti

- Morimondo (MI), sindaco Marco Natale Marelli

- Orsara di Puglia (FG), sindaco Tommaso Lecce

- Pollica (SA), sindaco Stefano Pisani

- Penne (PE), sindaco Mario Semproni

- Salorno (BZ), ass.re Giuseppe Simeoni

- Trevi (PG), sindaco Bernardino Sperandio

E’ stato eletto per acclamazione coordinatore di Cittaslow Italia Stefano Pisani, sindaco di Pollica, che ha ringraziato tutti i colleghi e in particolare che l’ha preceduto, Barbara Paron, sindaco di Vigarano Mainarda che ha terminato il suo mandato. Pisani, sabato 17 ottobre all’Assemblea di Cittaslow International in programma a Orvieto, passerà il testimone di presidente di Cittaslow International che ha ricoperto per due mandati con risultati davvero lusinghieri a livello mondiale per dedicarsi alla realtà dei piccoli “borghi slow” nazionali e alle nuove sfide.

"Abbiamo davanti scenari davvero straordinari e un rinnovato ruolo per le Cittaslow rispetto allo sviluppo del nostro Paese - ha detto Pisani subito dopo l’insediamento, e rivolgendosi ai colleghi sindaci - ognuno di noi fa grandi cose a casa sua, oggi dobbiamo imparare a fare squadra anche per il nostro paese: facciamoci trovare pronti, coesi e impegniamo tutte le energie che abbiamo". L’obiettivo è mantenere e consolidare la Rete italiana all’interno della Rete internazionale e contribuire alle politiche nazionali a contrasto e post Covid-19 con uno specifico progetto Cittaslow che applichi i valori e le progettualità già espresse.