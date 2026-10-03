Il coraggio di inseguire i sogni: la storia di Albert Sabin nel libro di Sara Rattaro

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cultura

di Antonella Pace

Un libro che parla di scienza e scoperta ma anche di generosità e coraggio. "Il cacciatore di Sogni" di Sara Rattaro, edito da Mondadori e illustrato da Anna Pirolli ci trasporta in un tempo lontano grazie a un racconto visto dagli occhi curiosi e limpidi di un bambino. In un’epoca in cui la scienza era impegnata a cercare cure per malattie che ancora mietevano vittime e in cui la ricerca si nutriva di intuizioni, tentativi e sogni capaci di spingersi oltre ciò che sembrava possibile.

La storia ci racconta la vita del ricercatore e medico Albert Bruce Sabin che sviluppò il vaccino orale per la poliomelite e quella di un giovane che desidera diventare un pianista famoso. Due percorsi diversi, due desideri che sembrano appartenere a mondi distanti ma che finiscono per intrecciarsi. Ed è proprio attraverso questo incontro che il racconto ci parla di forza d’animo, studio, passione e fiducia nelle proprie possibilità.

Non c’è solo questo ne “Il caccciatore di sogni”. Non è una semplice biografia di un personaggio famoso o importante. C’è molto di più. La narrazione ci restituisce la figura di un uomo che ha navigato tra la tragedia della guerra mondiale sapendo mantenere uno spirito altruista ma caparbio. Aveva un obiettivo: salvare le persone dalla poliomelite. Non lo faceva per i soldi o per la gloria, non brevettò mai il suo vaccino, non si arricchì con la sua scoperta. Scelse, invece, di mettere il suo lavoro a disposizione degli altri, contribuendo a proteggere i bambini di tutto il mondo.

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“Albert Sabin ha tenuto conferenze in tutto il mondo, ha volato per l’Europa in classe economica ed è passato inosservato in aeroporti stracolmi di gente assiepata per salutare divi, star del cinema e del calcio”.

Sara Rattaro ci accompagna in questa storia senza trasformarla in una lezione, lasciando che siano le vicende dei protagonisti a parlarci di impegno, sacrificio e determinazione. Ci ricorda che dietro le grandi scoperte non ci sono soltanto menti brillanti ma persone capaci di attraversare ostacoli, di sbagliare, di ricominciare e di continuare a credere a ciò che ancora non esiste.

E allora inseguire un sogno significa forse proprio imparare a guardare oltre il possibile, immaginando l’impossibile e provare a realizzarlo.

Il cacciatore di sogni è una storia che parla ai ragazzi ma che sa interrogare e affascinare anche gli adulti. Ci invita a riflettere su quanto siano preziosi i desideri che custodiamo, sulla tenacia necessaria per non abbandonarli e sulla responsabilità che accompagna ogni talento, ogni possibilità e ogni scoperta.

TITOLO: Il cacciatore di sogni (la storia dello scienziato che salvò il mondo)

AUTRICE: Sara Rattaro

ILLUSTRAZIONI: Anna Piroli

CASA EDITRICE: Mondadori

PAGINE: 160

ETA’ DI LETTURA: Dagli 8 anni in su