Aperte le prenotazioni per "Francesco" con Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi

cultura

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Dalle 10.30 di mercoledì 16 settembre. Sul sito www.duomodiorvieto.it. Per assistere a "Francesco", lo spettacolo-evento che, come annunciato, giovedì 1° ottobre, alle 21, fa del Duomo di Orvieto un palcoscenico d’eccezione. Voce narrante, quella del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, autore dei testi, oltre che del best seller "Francesco. Il primo italiano" (HarperCollins Italia, 2025). Affidate ad Angelo Branduardi le musiche che saranno eseguite dal vivo e che arrivano dal suo album, Disco di Platino, "Infinitamente Piccolo", dedicato nel 2000 alla vita del Poverello d’Assisi. Ad affiancarli in questa trama di note ed emozioni, il pianista Fabio Valdemarin. L'allestimento visivo e sonoro sarà curato dalle luci di Stefano Dellepiane, da Andrea Garibaldi e Mauro Paggiaro per Corvino Produzioni - Lungomare Srl.

Un appuntamento speciale – pensato per toccare le corde dell'anima e nato dall’intreccio, profondo e armonioso, tra la parola narrativa e il linguaggio universale della musica – che si inserisce nell’ampio programma dei festeggiamenti per gli 800 anni dal Transito di San Francesco promossi, per conto della Diocesi di Orvieto-Todi, dal Capitolo della Cattedrale in stretta collaborazione con l’Opera del Duomo e l’Unità Pastorale di San Giuseppe, per riscoprire l’originalità e l’attualità del Patrono d’Italia in ogni sua sfaccettatura, nell’anno in cui il Paese intero celebra gli 800 anni dalla sua morte con un intenso Anno Giubilare Francescano. È in questo orizzonte di spiritualità e memoria che la 20esima edizione del Festival Internazionale d’Arte e Fede trova il suo centro propulsore, offrendo un autentico dono per la comunità civile e religiosa.

"Celebrare Francesco ad Orvieto – sottolinea il direttore artistico, Alessandro Lardani – acquista un significato intimo e popolare allo stesso tempo. Sulla Rupe la presenza dei Frati Minori affonda radici storiche solide. Fu proprio qui che San Bonaventura da Bagnoregio, Ministro Generale dell'Ordine e biografo del Santo, visse dal 1257 al 1274. Anche oggi la presenza viva di San Francesco e di Santa Chiara si respira nei conventi e nei monasteri della nostra città e della nostra Diocesi. Per queste ragioni una 'Lauda’'in Duomo dedicata a Francesco è il miglior modo per celebrare gli 800 anni del suo transito in Cielo ed anche i venti anni di attività del nostro Festival".



Lo spettacolo propone un viaggio che attraversa le diverse sfaccettature di un uomo che ha cambiato la storia. Il Francesco della devozione, i simboli del suo cammino che fanno parte dell'immaginario di tutti. Dall'incontro con il lupo di Gubbio alla predica agli uccelli, fino al mistero profondo delle stimmate. Il Francesco della storia, la giovinezza, la radicale conversione, il gesto dirompente della spoliazione, l'incontro con il Papa, la nascita del primo Ordine, l'audacia di partire per la Crociata per cercare non lo scontro, ma l'incontro fraterno con il Sultano. E ancora il Francesco poeta, il cantore che ha donato all'umanità il Cantico delle Creature, prima altissima testimonianza di poesia e del rispetto verso il Creato. La sua eredità, un'impronta indelebile che ha attraversato i secoli guidando grandi terziari come Dante Alighieri e Cristoforo Colombo, ispirando figure come Sant'Antonio e Padre Pio, fino a giungere ai tempi moderni con il primo Pontefice che ha scelto di portarne il nome.

"Come tutte le vere conversioni – suggerisce don Danilo Innocenzi, presidente del Capitolo della Cattedrale – quella di Francesco non è stata un colpo di fulmine, ma un percorso di purificazione. Come tutti i ‘rivoluzionari’ che hanno lasciato un segno vero nella storia, Francesco ha vissuto per primo quello che predicava e ha testimoniato l’amore di Dio senza imporlo e senza uscire dalla Chiesa. Ha saputo farsi piccolo per vivere tutto come un dono del Cielo, dalla creazione alla fraternità universale". L’augurio condiviso con monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo della Diocesi di Orvieto-Todi, è che "attraverso la saggia penna di Aldo Cazzullo e la musicalità celeste del Maestro Angelo Branduardi, possiamo avvicinarci all’anniversario della morte del Patrono d’Italia con maggiore consapevolezza, coerenza e gioia".



Il Festival Internazionale d'Arte e Fede è stato organizzato e promosso in questi anni dall’Associazione Culturale Iubilarte, in stretta collaborazione con il Comune di Orvieto e la Diocesi di Orvieto-Todi, con il sostegno dell’Opera del Duomo, del Capitolo della Cattedrale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre, di Banca Centro Toscana-Umbria, di Vittoria Assicurazioni, dell’Università Gordon College, dell’Associazione Elisa Lardani-Marchi, con il patrocinio della Provincia di Terni, della Regione dell’Umbria, della Conferenza Episcopale Umbra e dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI.

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