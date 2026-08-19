"Bolsena 1328", tornano le Giornate Medievali tra storia, spettacoli e tradizione

cultura

Nel weekend Bolsena tornerà a respirare le atmosfere del Medioevo per rievocare gli eventi del 1328, quando l’imperatore Ludovico IV il Bavaro tentò invano di espugnare la città, trovando la strenua resistenza della popolazione. Una pagina di storia che ogni estate rivive con “Bolsena 1328 – Giornate Medievali”, giunta alla 14esima edizione, organizzata dall’Aps Bolsena A.D. 1328, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Bolsena. Per tre serate, a partire dalle 18, il Rione Castello sarà animato da banchi gastronomici e mercatini, mentre le vie saranno animate da artisti e gruppi di rievocazione storica.

"La manifestazione – afferma il presidente dell’Associazione, Luca Marandola – unisce memoria storica, cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere Bolsena in una dimensione particolarmente suggestiva- Nel corso degli anni, la rassegna ha consolidato la propria identità e il proprio valore culturale, tanto da essere inserita dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale tra gli eventi di rilievo dell’Alto Lazio e da entrare a far parte dell’Associazione Rievocazioni Storiche del Lazio". Di seguito il programma della tre giorni.

La prima giornata, quella di venerdì 21 agosto, prenderà il via alle 18 con l’apertura dei banchi gastronomici e dei mercatini. Dalle 18 alle 22.30, le vie del Rione Castello saranno animate dagli spettacoli itineranti degli Spadaccini di Soriano, Le Ombre di Montecoronato, Tribal Queens, La Fenice d’Acciaio, Compagnia La Barraca e Danzatrici di Todi. Alle 18.30 spazio al corteo storico “Bolsena 1328”, che attraverserà le vie del Rione Castello accompagnando il pubblico nel cuore della manifestazione. Il momento più atteso arriverà alle 22.30 con “La battaglia della Rocca”, la spettacolare rievocazione dell’ultimo assedio di Ludovico IV il Bavaro. Combattimenti, personaggi e atmosfere d’epoca faranno rivivere uno degli episodi più significativi della storia medievale della città. Alle 23 la serata proseguirà con nuove esibizioni e spettacoli itineranti.

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La giornata di sabato 22 agosto inizierà alle 18 con l’apertura dei banchi gastronomici e dei mercatini. Dalle 18 alle 22 sarà possibile assistere agli spettacoli itineranti degli Spadaccini di Soriano, Le Ombre di Montecoronato, Tribal Queens, La Fenice d’Acciaio, I Mercenari, Riuros e Danzatrici di Todi. Alle 18.30 tornerà il corteo storico “Bolsena 1328”, con il suo percorso attraverso il Rione Castello. Alle 22.30 sarà nuovamente protagonista “La battaglia della Rocca”, la rievocazione dell’assedio di Ludovico IV il Bavaro, mentre alle 23 la serata si concluderà con altre esibizioni e spettacoli itineranti.

Gli appuntamenti di domenica 23 agosto, infine, prenderanno il via alle 18 con l’apertura dei banchi gastronomici e dei mercatini. Dalle 18 alle 22 il pubblico potrà assistere agli spettacoli itineranti degli Spadaccini di Soriano, Le Ombre di Montecoronato, Tribal Queens, I Mercenari, Riuros, Danzatrici di Todi e Le Lavandaie della Tuscia. Alle 18.30 il corteo storico “Bolsena 1328” attraverserà le vie di Bolsena, portando la manifestazione oltre il Rione Castello e coinvolgendo l’intero centro cittadino. A chiudere l'edizione 2026 della manifestazione, alle 22, sarà il concerto dei Cremisi, band italiana di symphonic folk/epic metal originaria di Ravenna, fondata nel 2016. Il gruppo si distingue per una forte identità concettuale legata alla storia e all’arte italiana e per composizioni ispirate a eventi storici reali.

Per conoscere il programma completo e tutti gli aggiornamenti è possibile visitare il sito www.bolsena1328.it o la pagina Facebook “Bolsena 1328 – Rievocazione storica”. Il biglietto d’ingresso è di 4 euro. Per ogni informazione è possibile chiamare i numeri telefonici 348.2552793 o 0761.799923.